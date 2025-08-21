È uscito il trailer della quarta stagione di The Morning Show, la serie tv con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon che uscirà a partire dal 17 settembre su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La nuova stagione sarà composta da 10 episodi, che usciranno singolarmente ogni settimana fino al finale di stagione in arrivo il 19 novembre.

Nella primavera del 2024, quasi due anni dopo la fusione tra UBA e NBN, la redazione di UBN deve affrontare i lati oscuri della percezione della verità nel cuore di un’America polarizzata tra deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti.

“Credo fermamente nelle seconde possibilità. Forse questa è l’occasione per fare la cosa giusta”, dice Bradley Jackson (Reese Witherspoon) all’inizio del trailer. “È così recente: l’azienda diversa, la cultura diversa”, prosegue Alex Levy (Jennifer Aniston) nel corso di una conferenza stampa. “Abbiamo promesso un vero cambiamento, per promuovere le storie che ci interessano”, precisa Stella (Greta Lee). “La gente deve sentire che UBN avrà la meglio per prima, e che avrà la meglio”, conclude Mia (Karen Pittman). “È una bella idea. Ma non è sexy”, interrompe però la nuova dirigente Celine Dumont, interpretata dal premio Oscar Marion Cotillard. “Oh, è “Lady Ghigliottina!”. Quante teste cadono oggi?”, si chiede poi la new entry Brodie (Boyd Holbrook, già visto in Narcos), un conduttore di podcast molto popolare e provocatorio che sarà prima antagonista e poi spasimante di Alex. Lei, all’inizio, non ha dubbi: “Sai quanto vorrei poterti licenziare?”. Intanto, Bradley lavora a un articolo che potrebbe smascherare l’ex datore di lavoro e le conseguenti irregolarità di UBA nella commissione di violazioni ambientali che hanno causato gravi danni. “Sono morte delle persone. Collabora con me”, chiede a Chip (Mark Duplass). “Devo farlo, che vi piaccia o no”, dice poi ad Alex, che poco dopo appare come bersaglio di vernice nera durante una protesta. Dopo aver incontrato il suo ex, Paul (Jon Hamm), che dice peraltro a qualcuno di “scoprire dove sono sepolti i corpi”, i due si sorridono in ascensore. “Sembra che i drammi nella rete siano più succosi di quelli in onda”, dice l’imprevedibile Cory Ellison (il due volte vincitore dell’Emmy Billy Crudup) mentre scorre l’immagine di Stella a letto con l’élitario artista Miles (la new entry Aaron Pierre, che vanta nel curriculum Genius: MLK/X) e appena prima che Celine gli chieda: “Ho bisogno di quello che hai su Stella”. Segue un litigio sul set tra Mia e Alex. “So cosa mi merito, ed è il mio momento”, dice la prima. “E allora, è una specie di minaccia?”, ribatte la seconda. Infine, tra gli ultimi filmati, Bradley e Corey si abbracciano su un tetto, alcuni agenti dell’FBI accompagnano Bradley fuori dalla sede del network e Alex chiede: “Cosa sta succedendo?”. Fino all’ultimo dialogo: “Non è per questo che hai fatto tutto questo, questa pulizia della casa? Per migliorare questo posto?”, chiede Bradley. “Non puoi pulire una casa se stai per farla saltare in aria”, risponde Alex.

Oltre a Marion Cotillard, la quarta stagione della serie tv si arricchirà di un altro premio Oscar, Jeremy Irons (Il conte di Montecristo), che interpreterà Martin, il padre di Alex. Altri interpreti saranno William Jackson Harper (The Good Place) nel ruolo di Ben, capo della divisione Sport della rete, Costa Ronin (The Americans) nel ruolo di Lenva, un politico sovietico ed ex cosmonauta, Rachel Marsh (Unstable) nel ruolo di Remy, la nuova assistente di Alex, e John Hoogenakker (Tom Clancy’s Jack Ryan) nel ruolo dell’agente dell’FBI Andy.

Nel 2020 la terza stagione di The Morning Show aveva ricevuto 16 nomination agli Emmy Awards, dove aveva vinto il premio per il Miglior attore non protagonista in una serie drammatica, assegnato a Billy Crudup per il ruolo di Cory Ellison. Nello stesso anno, l’attore aveva vinto anche il premio Critics’ Choice Awards come Miglior attore non protagonista in una serie drammatica, mentre Jennifer Aniston aveva conquistato lo Screen Actors Guild Award come Miglior attrice in una serie drammatica per il ruolo di Alex Levy.