Emozionati in vista dell'epilogo, ma anche tristi per via della conclusione della serie HBO: sono i fan de Il Trono di Spade , alle prese con l'ottava stagione. Come loro, anche lo scrittore George R.R Martin, il creatore della saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco , è rattristato dalla fine dello show...

Dopo sette stagioni ricche di colpi di scena, va in onda su Sky Atlantic ogni lunedì, alle 3 di notte, in contemporanea con gli Stati Uniti d'America e con la versione doppiata in italiano ogni lunedì alle 21:15, la stagione conclusiva de Il Trono di Spade. Ma George R.R. Martin, da cui ha avuto origine il franchise, è pronto a scommettere che nei romanzi a cui si ispira lo show HBO ci sia ancora abbastanza materiale inesplorato per poter proseguire con altre due stagioni.

Facciamo un passo indietro: la saga televisiva ha preso il via nel 2011, proseguendo fino all’attuale ottava stagione; lo scrittore è stato coinvolto attivamente nello show, scrivendo persino lo script di alcuni episodi, fino a quando non ha deciso di ritirarsi per dedicarsi alla stesura di Winds of Winter, nuovo romanzo della saga letteraria Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, i cui avvenimenti arriveranno prima in tv che sugli scaffali delle librerie. Tuttavia, a detta di Martin, l’adattamento per il piccolo schermo de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha costretto gli showrunner a tagliare molte parti delle trame raccontate nei libri, dunque ci sono ancora diverse storie e personaggi da cui attingere per creare nuove avventure.

Mentre i fan, curiosi di scoprire chi governerà sui Sette Regni, devono abituarsi all’idea che uno degli show più amati del piccolo schermo stia per concludersi, George R.R. Martin in occasione di un’intervista con Rolling Stone ammette che gli sarebbe piaciuto che lo spettacolo fosse progredito ancora per un paio di stagioni: “Sono un po triste. In realtà vorrei vedere qualche altra stagione, ma capisco, Dave e Dan continueranno a fare altre cose, e sono sicuro che alcuni degli attori che sono stati nel cast per anni ora vorrebbero andare avanti e interpretare nuovi ruoli.Tutto questo è giusto. Non sono arrabbiato, niente del genere, ma c'è un po’ di malinconia in me”. Lo scrittore, inoltre, racconta di non avere letto lo script del finale, anche se immagina che rispetterà la storia originale.

Insomma, è il momento di dire addio ai Sette Regni: dopo quasi dieci anni di lavoro è naturale che il cast e la troupe della serie vogliano passare ad altri progetti, specialmente nel caso di uno spettacolo con un’estenuante produzione come Il Trono di Spade, nonostante tutti gli attori ricordino con una certa commozione l’esperienza all’interno della saga fantasy. Tuttavia, mentre i fan dei romanzi di Martin potranno leggere presto il prossimo libro, il pubblico televisivo potrà consolarsi con il prequel dello show, intitolato The Long Night e attualmente in fase di sviluppo, atteso nel 2020. The Long Night si concentrerà sugli eventi della guerra delle origini contro gli Estranei, che si svolge migliaia di anni prima gli eventi de Il Trono di Spade.

Intanto HBO aveva destato la curiosità dei fan ipotizzando nuovi progetti legati a Il Trono di Spade, ma uno degli spin-off in programma affidato a Bryan Cogman pare essere appena stato annullato. Non tutto è perduto: “Quello de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è un grande universo a sé stante. È l'equivalente della Marvel o della DC - spiega Martin - potrebbero farne una dozzina di spettacoli. Con tanti personaggi diversi e così via”.

