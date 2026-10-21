Il 22 ottobre torna la serie con protagonisti Kristen Bell (Veronica Mars) e Adam Brody (il Seth Cohen di The O.C.), che racconta l’amore e le difficoltà di una coppia formata da una podcaster agnostica e un rabbino. Joanne e Noah sono finalmente pronti a convivere, mentre Sasha ed Esther provano a destreggiarsi nel mondo degli appuntamenti e Morgan diventa un fenomeno mediatico: ecco cosa aspettarsi Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I fan di Joanne e Noah possono tornare a tifare, ridere e commuoversi per una delle coppie più amate del piccolo schermo. Arriva il 22 ottobre l’attesissima terza stagione di Nobody Wants This, che sbarca con 10 nuovi episodi su Netflix (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) per raccontare come prosegue il grande amore fra la podcaster - ormai ex agnostica - e il rabbino dall’umorismo fuori dagli schemi. Ma com’era finito il secondo capitolo della serie? E cosa sappiamo del nuovo?

Il finale della seconda stagione di Nobody Wants This La seconda stagione della serie ha raccontato la disperata ricerca della fede da parte di Joanne (Kristen Bell), mentre la questione di una sua conversione all’ebraismo continuava ad aleggiare sulla sua relazione con Noah (Adam Brody). Nessuno dei due vuole forzare il processo, ma Noah non intende ignorare il discorso dato che la religione riveste un ruolo fondamentale nella sua vita. La puntata finale è ambientata durante la festa di fidanzamento di Morgan (Justine Lupe), la sorella di Joanne, che sta per sposare il suo ex terapeuta, il dottor Andy (Arian Moayed). Joanne e Noah si presentano facendo finta di essere felici, e lo stesso fanno Sasha (Timothy Simons), il fratello di Noah, e sua moglie Esther (Jackie Tohn), il cui matrimonio è in crisi da tempo. Ed è proprio Esther, che all’inizio della prima stagione aveva rifiutato duramente Joanne, ad aiutarla a rendersi conto di avere già una fede ebraica, mentre la loro amicizia sempre più profonda sorprende entrambe. Alla fine, Morgan non sposa il dottor Andy, e Sasha ed Esther decidono di separarsi. E Joanne e Noah? In una scena in cui lei rincorre lui - una rivisitazione al contrario del finale della prima stagione - ritrovano finalmente la serenità: ancora prima che lei riesca a pronunciare le parole “Sono ebrea”, Noah le dice “Non ha alcuna importanza, sei la mia anima gemella. Non mi interessa se sei ebrea. Non mi interessa se non lo sei. Scelgo te, ogni volta”. Leggi anche Nobody Wants This, il cast della stagione 2 della serie Netflix. FOTO

Cosa sappiamo della terza stagione di Nobody Wants This Dopo tutto questo, cos’ha in serbo la terza stagione? “Preparatevi a rivivere le emozioni della ‘prima volta’. Dopo essersi ritrovati alla fine della scorsa stagione, Joanne e Noah iniziano una convivenza - e una relazione - finalmente solida, accogliendo con entusiasmo ogni ‘prima volta’ che accompagna la costruzione della loro vita insieme - si legge su Tudum, sito ufficiale di Netflix - Sasha ed Esther si ritrovano catapultati nel mondo degli appuntamenti, che lo vogliano o no, destreggiandosi tra gli imbarazzi (e l'inaspettato brivido) del conoscere qualcuno di nuovo. Nel frattempo, la carriera di Morgan fa un salto di qualità, portandola a diventare una sorta di fenomeno mediatico. Parallelamente, tra Sasha e Morgan aleggia qualcosa che nessuno dei due riesce ancora ad ammettere”. “Dopo gli alti e bassi vissuti da Noah e Joanne nella seconda stagione, per noi era fondamentale dire: ‘Lasciamo che si godano il momento, che si sistemino e si divertano un po’", ha detto Bruce Eric Kaplan, co-showrunner e produttore esecutivo. E non mancherà il consueto e irriverente umorismo della coppia: “Volevamo assicurarci mantenessero quella vena giocosa e quel flirt costante - ha spiegato la creatrice e produttrice esecutiva Erin Foster (che in questa stagione appare anche in un cameo) - È proprio questo a renderli speciali e a spiegare perché si piacciono così tanto”. Leggi anche Nobody Wants This 2, l'ideatrice motiva la decisione finale di Joanne

I nuovi personaggi della terza stagione Nella terza stagione di Nobody Wants This tornano naturalmente tutti gli attori protagonisti: Kristen Bell (Joanne), Adam Brody (Noah), Justine Lupe (Morgan), Timothy Simons (Sasha) e Jackie Tohn (Esther). Non mancheranno poi Stephanie Faracy (Lynn Williams, la mamma di Joanne e Morgan), Michael Hitchcock (Henry Williams, il padre di Joanne e Morgan che di recente ha rivelato di essere omosessuale), Tovah Feldshuh e Paul Ben-Victor (Bina Roklov e Ilan Roklov, i genitori di Noah e Sasha) e Sherry Cola (Ashley, agente e migliore amica di Joanne). Ma ci saranno anche alcune novità nel cast, fra cui: Andrew Rannells nel ruolo di Sebastien, la nemesi di Joanne nel corso per la conversione;

Keyla Monterroso Mejia nel ruolo di Amber, una donna single iscritta al corso introduttivo sull'ebraismo e ossessionata dall'idea di trovare un marito ebreo;

Sarah Silverman nel ruolo della rabbina Eden, l'insegnante cordiale ed eccentrica del corso introduttivo all'ebraismo, nonché figura di sostegno per Joanne e Noah;

Avan Jogia nel ruolo di Travis, un ragazzo sicuro di sé e del tutto imperturbabile a cui piace provocare Joanne;

Erin Foster (la creatrice della serie) nel ruolo di Nicole, una persona cronicamente single, caotica e un po’ disordinata, in sostanza è Joanne se nella sua vita fosse andato tutto storto;

Poorna Jagannathan nel ruolo di Eleanor, la zia sfacciata e pungente di Sebastien;

Sadie Sandler nel ruolo di Denise, una giovane sensitiva che legge il futuro a Morgan;

Stephanie Koenig nel ruolo di Poppy, una donna incredibilmente solare che esce in appuntamento con Sasha;

Steven Weber nel ruolo di Julian, un papà divorziato divertente, con i piedi per terra, disinvolto e sicuro di sé. Vedi anche Nobody Wants This 3, il trailer della serie tv. VIDEO

Cosa pensa Adam Brody del matrimonio? Adam Brody, che nella serie interpreta Noah, oltre a essere diventato universalmente famoso con il ruolo di Seth Cohen in The O.C., è sposato da 12 anni con Leighton Meester, l’indimenticabile Blair Waldorf di Gossip Girl. In un’intervista a Elle, parlando della nuova fase della vita in cui sono i protagonisti di Nobody Wants This e rispondendo alla domanda su cosa abbia imparato sul matrimonio dopo tutto questo tempo, l’attore ha osservato: “In ognuno di noi c'è una dualità. Spesso mi sento maturo e responsabile, altre volte mi sento ancora un bambino e non riesco a credere di avere l'età che ho. Ma credo che quello che ho imparato sia che, se vuoi che una relazione duri e la prendi sul serio, è necessario un certo livello di umiltà. Devi essere disposto ad adattarti. Non a cambiare la tua essenza, ma a tenere davvero in considerazione i desideri, le esigenze e i bisogni dell'altra persona. Non avrai sempre ragione, e devi accettarlo. È molto più facile avere sempre ragione quando si è single”. Leggi anche Kristen Bell e Adam Brody non hanno mai visto le rispettive serie TV