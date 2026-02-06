Un nuovo capitolo dell’universo di Gossip Girl è in arrivo: Cecily von Ziegesar, creatrice originale della saga letteraria, ha scritto un romanzo indipendente che segna il ritorno di Blair Waldorf a New York. La storia mostrerà la celebre protagonista alle prese con una stagione inedita e matura della sua esistenza a Manhattan. L’annuncio è stato diffuso in anteprima esclusiva dalla testata statunitense Deadline

A più di vent’anni dall’esordio editoriale di Gossip Girl,siamo di fronte a un ritorno parecchio atteso in quell'universo in cui tantissimi fan hanno letteralmente sguazzato... L’immaginario dell’Upper East Side si prepara a riaccendersi con un nuovo capitolo dedicato a uno dei personaggi più amati della saga. Le vicende newyorkesi di Blair Waldorf sono pronte a proseguire in un romanzo autonomo firmato dall’autrice originale, Cecily von Ziegesar, che riporterà la protagonista a Manhattan in una fase completamente nuova della sua vita, quella della maturità data dalle quaranta candeline spente sulla torta di compleanno insomma... La notizia è stata rivelata in esclusiva dal magazine americano Deadline.

L’annuncio esclusivo e l’operazione editoriale Alloy Entertainment ha ceduto i diritti del libro, ancora da scrivere, a Karen Kosztolnyik, vicepresidente ed Executive Editorial Director of Fiction di Grand Central Publishing, nell’ambito di un accordo di grande rilievo. La pubblicazione avverrà in contemporanea negli Stati Uniti e nel Regno Unito, grazie al coinvolgimento di Charlotte Mursell, Publisher di Orion Fiction per Orion, divisione di Hachette UK, con un lancio globale in lingua inglese. Secondo quanto emerso, la vendita è stata particolarmente competitiva. La rappresentanza dell’opera è affidata a Sara Shandler di The Book Group, già legata ad Alloy. A supervisionare il progetto per la divisione editoriale di Alloy Entertainment sono Josh Bank, Joelle Hobeika e Jess Harriton, insieme al presidente e chief creative officer Leslie Morgenstein. Per ciò che riguarda i diritti audiovisivi e i possibili sviluppi futuri, come da prassi consolidata Alloy Entertainment manterrà i diritti cinematografici e televisivi del nuovo romanzo, limitando la cessione agli editori ai soli diritti librari. Al momento non sono stati forniti dettagli su un’eventuale trasposizione televisiva, ma il progetto è destinato a suscitare attenzione nel mondo della serialità. Approfondimento Gossip Girl, Blake Lively festeggia 18 anni della serie cult

Il nuovo romanzo Blair e il salto temporale Il libro, intitolato Blair, è ambientato vent’anni dopo gli eventi della serie originale di Gossip Girl. La protagonista viene immaginata quarantenne, in una fase matura della propria esistenza. I dettagli della trama restano riservati ma l’aspettativa è che il romanzo segua l’ex socialite di New York nel suo ritorno nella Grande Mela, determinata a riconquistare un ruolo di vertice nella gerarchia dell’Upper East Side. La data di pubblicazione è indicata in modo provvisorio per l’estate 2027. Approfondimento Ed Westwick, Chuck Bass di Gossip Girl, si è sposato in Cilento

L’eredità di Gossip Girl tra libri e televisione Il primo romanzo di Gossip Girl, pubblicato nel 2002, ha superato i 6 milioni di copie vendute, è stato tradotto in 25 lingue ed è rimasto per oltre 100 settimane nella classifica dei bestseller del New York Times. Nel 2007 Alloy Entertainment ha dato vita alla serie televisiva Gossip Girl insieme ai creatori e showrunner Josh Schwartz e Stephanie Savage e a Warner Bros. Television. Lo show, articolato in sei stagioni, si è affermato come un fenomeno culturale di ampia portata, al punto da generare un revival di due stagioni su HBO Max nel 2021. Approfondimento Gossip Girl 2, da stasera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW