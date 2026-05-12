X-Files, Amy Madigan, Steve Buscemi, Ben Foster e altri nel cast del reboot della serie tvSerie TV
Il reboot di Ryan Coogler ha ingaggiato otto guest star, che includono anche Devery Jacobs, Lochlyn Munro, Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand e Sofia Grace Clifton
La serie tv reboot di X-Files di Ryan Coogler ha ingaggiato otto guest star: Amy Madigan, Steve Buscemi, Ben Foster, Devery Jacobs, Lochlyn Munro, Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand e Sofia Grace Clifton. La rivista Deadline ha rivelato in esclusiva i nomi degli attori e delle attrici coinvolti nel progetto.
- Nel 2026 Amy Madigan ha vinto il premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per il ruolo di zia Gladys nel film horror Weapons di Zach Cregger, che ha incassato 270 milioni di dollari in tutto il mondo. Per il cinema, l’attrice ha anche recitato nelle pellicole Strade di fuoco, Le stagioni del cuore, Field of Dreams, Io e zio Buck, Pollock, Gone Baby Gone, American Woman e Antlers – Spirito insaziabile. Per la televisione, ha invece vinto un Golden Globe e ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards per il film tv Roe vs. Wade e ha anche recitato nelle serie tv Fringe, Grey’s Anatomy, The Laramie Project, Carnivàle e Penny Dreadful: City of Angels. Ha recentemente terminato le riprese della miniserie All the Sinners Bleed, basata sull’omonimo romanzo di S.A. Crosby, e apparirà presto nel film Sponsor di James Ponsoldt e con Jason Segel e John C. Reilly.
- Nel 2016 Steve Buscemi ha vinto un Emmy Award nella categoria Outstanding Short Form Variety Series per la serie web talk show Park Bench With Steve Buscemi. L’attore ha inoltre recitato nella serie tv Boardwalk Empire nel ruolo del boss di Atlantic City Nucky Thompson ed è recentemente apparso nella seconda stagione della serie tv Netflix (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Mercoledì. Prossimamente reciterà nel film Wild Horses Nine di Martin McDonagh e con John Malkovich e Sam Rockwell.
- L’attore candidato agli Emmy Awards Ben Foster ha recentemente recitato nel film Christy sull’ex pugile professionista Christy Martin, interpretata da Sydney Sweeney. Prossimamente apparirà anche nella pellicola Motor City, presentata in anteprima alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2025 e con Alan Ritchson e Shailene Woodley nel cast. Ha inoltre recitato nei film Quel treno per Yuma, Emancipation – Oltre la libertà, Lone Survivor e Hell or High Water.
- Devery Jacobs è stata la protagonista della serie tv Reservation Dogs, candidata agli Emmy Awards, che le era valsa anche due nomination ai Critics’Choice Awards e una ai Gotham Awards. L’attrice ha anche scritto e diretto alcuni episodi dello show. È stata inoltre produttrice cinematografica del lungometraggio Backspot e ha recitato sia nelle serie tv Echo, What/If, The Order, sia nella commedia natalizia Oh. What. Fun. Recentemente, ha terminato la sceneggiatura del film High Steel.
- Il 4 giugno 2026 Lochlyn Munro tornerà nei cinema nella commedia Scary Movie. Recentemente, l'attrice ha anche recitato nelle serie tv Peacemaker di James Gunn e Riverdale e nei film Totally Killer, The Predator e Beachwarmers 2: Breaking Balls. È inoltre apparsa nelle pellicole White Chicks, Freddy vs. Jason, A Night at the Roxbury, Dead Man on Campus e Gli spietati di Clint Eastwood.
- Tantoo Cardinal vanta una carriera di circa 50 anni tra film e serie tv. L’attrice ha recitato, tra gli altri, nei film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Vento di passioni, Balla coi lupi, Manto nero, Falls Around Her, I segreti di Wind River, The Grizzlies, Il grande fiume del Nord, Maïna, Chasing Shakespeare ed Eden, e nelle serie tv Stumptown, Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines ed Echo. Ha inoltre appena concluso le riprese dell’ultima stagione della serie tv Avatar – La leggenda di Aang.
- Joel D. Montgrand ha recitato, tra le altre, nella serie tv True Detective: Night Country e nell’adattamento live-action Avatar – La leggenda di Aang. È inoltre apparso nel pluripremiato film Beans.
- Sofia Grace Clifton è recentemente apparsa nella serie documentaria People of the West e ha avuto un ruolo ricorrente nella serie comica musicale The Muppets Mayhem Band.
GLI ALTRI PROTAGONISTI
Il cast include anche altri due attori già confermati come protagonisti, rispettivamente Himesh Patel e Danielle Deadwyler, che secondo la sinossi ufficiale della serie tv reboot di X-Files interpretano “due agenti dell’FBI pluridecorati ma profondamente diversi tra loro. I due stringono un legame improbabile quando vengono assegnati a una divisione chiusa da tempo, specializzata in casi di fenomeni inspiegabili”. Nel 2026, Ryan Coogler, che sta scrivendo e dirigendo l’episodio pilota, e che è anche produttore esecutivo, ha vinto un premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale per il film Sinners – I peccatori.
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