Il reboot di Ryan Coogler ha ingaggiato otto guest star, che includono anche Devery Jacobs, Lochlyn Munro, Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand e Sofia Grace Clifton

La serie tv reboot di X-Files di Ryan Coogler ha ingaggiato otto guest star : Amy Madigan , Steve Buscemi , Ben Foster , Devery Jacobs , Lochlyn Munro , Tantoo Cardinal , Joel D. Montgrand e Sofia Grace Clifton . La rivista Deadline ha rivelato in esclusiva i nomi degli attori e delle attrici coinvolti nel progetto.

GLI ALTRI PROTAGONISTI

Il cast include anche altri due attori già confermati come protagonisti, rispettivamente Himesh Patel e Danielle Deadwyler, che secondo la sinossi ufficiale della serie tv reboot di X-Files interpretano “due agenti dell’FBI pluridecorati ma profondamente diversi tra loro. I due stringono un legame improbabile quando vengono assegnati a una divisione chiusa da tempo, specializzata in casi di fenomeni inspiegabili”. Nel 2026, Ryan Coogler, che sta scrivendo e dirigendo l’episodio pilota, e che è anche produttore esecutivo, ha vinto un premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale per il film Sinners – I peccatori.