A distanza di tredici anni dall'ultimo capitolo della saga, Scary Movie torna al cinema con un nuovo trailer che non lascia scampo a nessun franchise horror degli ultimi anni. I fratelli Wayans sono di nuovo alla guida del progetto, e il cast originale si riunisce quasi al completo. In Italia il film arriverà il 4 giugno 2026

Ventisei anni dopo aver contribuito a ridefinire la commedia parodistica, i fratelli Wayans rimettono le mani sulla saga che li ha resi famosi in tutto il mondo. Il secondo trailer ufficiale di Scary Movie 6 è appena arrivato online, e il messaggio è cristallino fin dai primissimi secondi: nessun film horror recente uscirà indenne da questa operazione.

Il film è diretto da Michael Tiddes e prodotto da Paramount Pictures insieme a Miramax. La sceneggiatura porta le firme di Marlon, Shawn, Keenen Ivory e Craig Wayans insieme a Rick Alvarez, lo stesso team che aveva dato vita al capostipite nel 2000 e al suo seguito, prima di allontanarsi dal franchise per divergenze creative con i produttori originali. Il nuovo film interrompe un divorzio che dura da oltre vent'anni.

Un cast che riporta tutto all'inizio

La forza emotiva del progetto risiede soprattutto nel ritorno dei volti storici. Anna Faris torna nei panni di Cindy Campbell e Regina Hall in quelli di Brenda Meeks, entrambe assenti dalla saga dal quarto episodio datato 2006. Marlon Wayans riprende il ruolo di Shorty e Shawn quello di Ray, completando quello che il film stesso chiama il "Core Four". Attorno a loro si ricompone una squadra che include vecchie conoscenze come Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri, Chris Elliott e Lochlyn Munro, affiancati da nuovi ingressi tra cui Damon Wayans Jr., Kim Wayans e Heidi Gardner. A febbraio è arrivata anche la conferma del ritorno di Anthony Anderson, presente nel terzo e quarto capitolo della saga.

La trama riparte esattamente da dove tutto aveva avuto inizio: ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, i quattro protagonisti si ritrovano di nuovo nel mirino dello stesso assassino. Ma il vero obiettivo del film, come il trailer rende evidente con una certa brutalità, è l'industria cinematografica stessa: i suoi reboot infiniti, i suoi sequel etichettati come "capitoli finali" che finali non sono, l'"elevated horror" diventato brand, le origin story e tutto ciò che porta nel titolo la parola "legacy".

Nessun franchise è al sicuro

Dal trailer emergono i bersagli principali: M3GAN, Terrifier 3, i nuovi Scream, Halloween, Smile, The Substance e molti altri. La satira non risparmia nemmeno il filone dell'"horror d'autore" degli ultimi anni, da Get Out a Sinners, passando per Longlegs. Il registro è quello delle origini - irriverente, volutamente scorretto, senza freni - e rappresenta un cambio di rotta netto rispetto ai capitoli intermedi, quelli realizzati senza i Wayans e accolti con crescente freddezza dal pubblico.

Marlon Wayans ha definito il progetto un "rebooquel": non un remake, non un sequel canonico, ma qualcosa che prende i personaggi originali e li proietta in un presente cinematografico che offre materiale satirico praticamente illimitato. Lo slogan scelto dalla produzione sintetizza bene l'ambizione dell'operazione: niente è sacro, nessun cliché sopravvive, ogni limite viene superato. In Italia Scary Movie 6 arriverà nelle sale il 4 giugno 2026, distribuito da Eagle Pictures.