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Scary Movie 6, anticipata la data di uscita

Cinema

Matteo Rossini

Immagine tratta dal canale YouTube Paramount Pictures Italia

Regina Hall e Anna Faris torneranno a interpretare Brenda Meeks e Cindy Campbell. Nel cast anche Marlon Wayans e Shawn Wayans. L'attesa pellicola debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 6 giugno

Anticipata la data di uscita di Scary Movie in Italia. Il nuovo capitolo dell’amato franchise cinematografico arriverà nelle sale il 4 giugno. Nel cast Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris e Regina Hall. Dietro la macchina da presa Michael Tiddes, regista di Ghost Movie e Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra.

scary movie, il sesto film in uscita il 4 giugno

 

A oltre venticinque anni dal primo iconico film, rivelatosi un grande successo al botteghino con oltre 270.000.000 di dollari incassati a livello mondiale, Regina Hall e Anna Faris torneranno a interpretare Brenda Meeks e Cindy Campbell. Nel cast anche Marlon Wayans e Shawn Wayans. Come comunicato da Paramount Pictures, la pellicola debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 4 giugno.

 

Intervistato in esclusiva da Entertainment Weekly Marlon Wayans ha dichiarato: “Quello che stiamo cercando di fare è riportare le risate. Si tratta di riportare la comicità a com'era una volta”. L’attore ha aggiunto: "Ci piace essere audaci, ma ci piace anche agire con delicatezza, in modo che le persone possano ridere di se stesse”. Infine, Marlon Wayans ha parlato del clima sul set: “Abbiamo lasciato che tutti si divertissero, abbiamo lasciato che improvvisassero, e lo vedrete lungo tutto il film”.

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Scary Movies 6, Regina Hall e Anna Faris nel cast

Paramount Pictures Italia ha condiviso la sinossi ufficiale della pellicola: “Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare (‘Ghostface’), i Core Four tornano nel mirino dell’assassino — e nessun franchise horror è al sicuro”.

 

Il testo prosegue: “Marlon Wayans (‘Shorty'), Shawn Wayans (‘Ray'), Anna Faris (‘Cindy’) e Regina Hall (‘Brenda’) si riuniscono in Scary Movie insieme a volti amatissimi di ritorno e nuove facce pronte a fare a pezzi reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off, elevated horror, origin story, qualsiasi cosa contenga la parola ‘legacy’ e ogni ‘capitolo finale’ che finale non è mai. Niente è sacro. Nessun cliché sopravvive. Ogni limite viene superato”.

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