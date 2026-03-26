Scary Movie 6, anticipata la data di uscita

Regina Hall e Anna Faris torneranno a interpretare Brenda Meeks e Cindy Campbell. Nel cast anche Marlon Wayans e Shawn Wayans. L'attesa pellicola debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 6 giugno

Anticipata la data di uscita di Scary Movie in Italia. Il nuovo capitolo dell’amato franchise cinematografico arriverà nelle sale il 4 giugno. Nel cast Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris e Regina Hall. Dietro la macchina da presa Michael Tiddes, regista di Ghost Movie e Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra.

scary movie, il sesto film in uscita il 4 giugno A oltre venticinque anni dal primo iconico film, rivelatosi un grande successo al botteghino con oltre 270.000.000 di dollari incassati a livello mondiale, Regina Hall e Anna Faris torneranno a interpretare Brenda Meeks e Cindy Campbell. Nel cast anche Marlon Wayans e Shawn Wayans. Come comunicato da Paramount Pictures, la pellicola debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 4 giugno. Intervistato in esclusiva da Entertainment Weekly Marlon Wayans ha dichiarato: “Quello che stiamo cercando di fare è riportare le risate. Si tratta di riportare la comicità a com'era una volta”. L’attore ha aggiunto: "Ci piace essere audaci, ma ci piace anche agire con delicatezza, in modo che le persone possano ridere di se stesse”. Infine, Marlon Wayans ha parlato del clima sul set: “Abbiamo lasciato che tutti si divertissero, abbiamo lasciato che improvvisassero, e lo vedrete lungo tutto il film”. Approfondimento Scary Movies 6, Regina Hall e Anna Faris nel cast