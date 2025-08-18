Scary Movies 6, Regina Hall e Anna Faris nel cast

Come riportato in esclusiva da Deadline, Regina Hall e Anna Faris torneranno a interpretare Brenda e Cindy nel sesto capitolo dell'amato franchise. Massimo riserbo per quanto riguarda la data di inizio delle riprese. La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 12 giugno del prossimo anno
Regina Hall e Anna Faris saranno nuovamente Brenda e Cindy nel nuovo capitolo dell’amato franchise cinematografico. Come recentemente riportato in esclusiva da Deadline, le due attrici faranno parte del cast di Scary Movie 6 in uscita il prossimo anno.
scary movie 6, i primi nomi del cast
Cresce l’attesa per il nuovo titolo del franchise inaugurato con la pellicola distribuita nel 2000. Scary Movie 6 segnerà la reunion dei fratelli Marlon, Shawn e Keenen Wayans, tutti coinvolti nei primi due lavori. Deadline ha annunciato anche il ritorno di Regina Hall e Anna Faris, amate interpreti di Brenda e Cindy. Le due attrici hanno dichiarato: “Non vediamo l’ora di riportare in vita Brenda e Cindy e di riunirci con i nostri grandi amici Keenen, Shawn e Marlon”.
Marlon Wayans ha commentato il ritorno di Regina Hall e Anna Faris in un post pubblicato sul suo profilo Instagram che conta più di sette milioni di follower: “Così felice di lavorare e di riunirmi con queste due donne straordinarie”. Massimo riserbo per quanto riguarda il nome del regista e la data di inizio delle riprese. Scary Movie 6 farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi tra meno di un anno, più precisamente il 12 giugno 2026.
Intervistati da Deadline, Marlon, Shawn e Keenen Wayans hanno dichiarato: “Non potremmo essere più entusiasti di far parte del nuovo Scary Movie e di lavorare di nuovo insieme. Questo è un franchise che abbiamo creato più di vent’anni fa. Ricordiamo le risate della gente tra i corridoi e speriamo che ciò accada di nuovo".
Successivamente, i tre fratelli hanno aggiunto: "Non vediamo l'ora di lavorare con Jonathan Glickman e il suo team alla nuova Miramax per portare queste risate al cinema, dove devono stare. Sarà una doppia reunion".
Jonathan Glickman ha dichiarato: “Siamo entusiasti di riunire Scary Movie con i fratelli Wayans, i brillanti creatori dell'amato franchise. Il momento è perfetto per riportare la serie sul grande schermo e siamo fortunati ad avere la visione comica unica di Keenen, Marlon e Shawn per portarla al pubblico di tutto il mondo".
Nato nel 2000, Scary Movie (FOTO) ha immediatamente conquistato il pubblico divenendo uno dei franchise più noti a livello internazionale. Le cinque pellicole della saga hanno incassato quasi 900.000.000 di dollari al botteghino mondiale.
