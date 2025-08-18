Scary Movies 6, Regina Hall e Anna Faris nel cast

Come riportato in esclusiva da Deadline, Regina Hall e Anna Faris torneranno a interpretare Brenda e Cindy nel sesto capitolo dell'amato franchise. Massimo riserbo per quanto riguarda la data di inizio delle riprese. La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 12 giugno del prossimo anno

Regina Hall e Anna Faris saranno nuovamente Brenda e Cindy nel nuovo capitolo dell’amato franchise cinematografico. Come recentemente riportato in esclusiva da Deadline , le due attrici faranno parte del cast di Scary Movie 6 in uscita il prossimo anno.

Cresce l’attesa per il nuovo titolo del franchise inaugurato con la pellicola distribuita nel 2000. Scary Movie 6 segnerà la reunion dei fratelli Marlon, Shawn e Keenen Wayans, tutti coinvolti nei primi due lavori. Deadline ha annunciato anche il ritorno di Regina Hall e Anna Faris, amate interpreti di Brenda e Cindy. Le due attrici hanno dichiarato: “Non vediamo l’ora di riportare in vita Brenda e Cindy e di riunirci con i nostri grandi amici Keenen, Shawn e Marlon”.

Marlon Wayans ha commentato il ritorno di Regina Hall e Anna Faris in un post pubblicato sul suo profilo Instagram che conta più di sette milioni di follower: “Così felice di lavorare e di riunirmi con queste due donne straordinarie”. Massimo riserbo per quanto riguarda il nome del regista e la data di inizio delle riprese. Scary Movie 6 farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi tra meno di un anno, più precisamente il 12 giugno 2026.