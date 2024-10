Scary Movie, i fratelli Wayans si riuniscono per il reboot

Per la prima volta in 18 anni, i fratelli Wayans torneranno nell’universo di Scary Movie . La serie cinematografica di parodia horror, iniziata nel 2000, era stata sviluppata da Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivovy Wayans. Marlon e Shawn avevano scritto ed interpretato i primi due capitoli, mentre Keenen li aveva scritti e diretti. Ora i fratelli stanno scrivendo una sceneggiatura originale per le nuove avventure che confluiranno nel sesto film della serie, che inizierà le riprese nel 2025 e uscirà nei cinema.

"SPERIAMO DI VEDERVI RIDERE DI NUOVO"

“Non potremmo essere più entusiasti di far parte del nuovo Scary Movie e di lavorare di nuovo insieme. Questo è un franchising che abbiamo creato più di 20 anni fa. Ricordiamo le persone che ridono nei corridoi e speriamo di vederlo accadere di nuovo”, hanno detto Marlon, Shawn e Keenen Wayans in un comunicato. “Non vediamo l’ora di lavorare con Jonathan Glickman e il suo team al nuovo Miramax per portare queste risate nei cinema, a cui appartengono. È una doppia riunione”. Anche Jonathan Glickman, CEO di Miramax, ha confermato che “siamo entusiasti di riunire Scary Movie con i fratelli Wayans, i brillanti creatori dietro l’amato franchise. Il tempismo è perfetto per riportare la serie sul grande schermo e siamo fortunati ad avere la visione comica unica di Keenen, Marlon e Shawn che la portano al pubblico di tutto il mondo”.