Addio a Erica Ash, l'attrice di Scary Movie aveva 46 anni

Erica Ash, attrice e comica nota per i suoi ruoli nel reality show satirico Real Husbands of Hollywood e nel comedy show Mad TV, è morta a Los Angeles domenica 28 luglio. A confermarlo è stata la madre, Diann Ash, che ha spiegato come la figlia sia deceduta a causa del cancro.

In Italia, Ash era principalmente nota per il suo ruolo in Scary Movie V.

La morte di Erica Ash

La famiglia di Erica Ash ha confermato la sua morte. La mamma, Diann, ha reso omaggio alla figlia con una dichiarazione a mezzo social: "Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amica Erica Chantal Ash (1977-2024). Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, è morta serenamente circondata dai suoi cari. Erica era una donna straordinaria e un'intrattenitrice di talento, che ha toccato innumerevoli vite con il suo umorismo, la sua arguzia e la sua genuina gioia di vivere. Il suo ricordo vivrà eternamente nei nostri cuori".