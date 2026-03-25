L'attrice, interprete di Dana Scully per nove stagioni, ha definito il progetto Hulu qualcosa di speciale e diverso da tutto ciò che si è visto finora

Anderson è anche stata oggetto di voci su un suo possibile ritorno nella serie, sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali in merito. Coogler stesso, in una precedente intervista, aveva lasciato aperta la porta dicendo che Anderson è straordinaria e che si augurava di poterla coinvolgere, promettendo di lavorare per fare qualcosa di grande per i fan storici e per trovarne di nuovi.

Le parole di Gillian Anderson non lasciano spazio a dubbi. L'attrice ha dichiarato che il pilot è davvero buono , invitando i fan ad avvicinarsi al progetto con mente aperta: secondo lei sarà qualcosa di diverso, di speciale, a cui vale la pena di dare una possibilità.

In un'intervista all'Awesome Con di Washington, Gillian Anderson - che per nove stagioni ha incarnato l'agente Dana Scully nella leggendaria saga X-Files - ha rivelato di aver letto la sceneggiatura del pilot del reboot e di aver avuto diversi scambi con il regista.

Il reboot Hulu: Coogler scrive, dirige e rilancia il franchise

Il progetto ha impiegato anni a prendere forma, ma ora è ufficialmente in moto. A febbraio 2026, Hulu ha dato il via libera al pilot del reboot, con Coogler confermato come autore e regista. Danielle Deadwyler - nota per i film Till - Il coraggio di una madre e The Piano Lesson - è stata scelta come co-protagonista, mentre il secondo ruolo principale non è ancora stato annunciato.

La logline ufficiale descrive la serie come la storia di due agenti FBI molto diversi tra loro che stringono un legame inaspettato quando vengono assegnati a una divisione rimasta chiusa per anni, dedicata a casi di fenomeni inspiegabili. Una premessa che richiama lo spirito dell'originale pur aprendosi a nuove direzioni.

Coogler ha spiegato che il reboot manterrà la struttura classica della serie, combinando episodi autoconclusivi con filoni narrativi più profondi che si sviluppano nel corso delle puntate. Il regista ha inoltre confermato che ci sarà spazio sia per gli episodi "Monster of the Week" che per una trama di cospirazione più ampia, anche se non necessariamente legata agli alieni come nell'originale.

Il progetto nasce da un percorso triennale. Lo sviluppo era rimasto in sospeso mentre Coogler era impegnato su Sinners, film che ha recentemente ottenuto 4 statuette agli Oscar. Tra i produttori esecutivi figurano la showrunner Jennifer Yale, il creatore originale della serie Chris Carter, e Sev Ohanian e Zinzi Coogler per Proximity Media.

Non è la prima volta, questa, che X-Files torna in vita dopo la conclusione originale. Fox aveva già riportato la serie sugli schermi per due stagioni, nel 2016 e nel 2018, con Anderson e David Duchovny di nuovo nei panni di Scully e Mulder. Nel 1998 e nel 2008 sono inoltre uscite due pellicole al cinema. Il reboot Hulu sarà però la prima vera ripartenza da zero nella storia del franchise.