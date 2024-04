La protagonista di Scoop come Scully di X-Files



Quando in una storia al cinema o in tv c'è Gillian Anderson è lei ad indossare i pantaloni, metaforicamente e non, e i suoi personaggi, sempre i più tosti e i più determinati, hanno spinto i vari costumisti con cui ha lavorato ad impegnarsi a studiare per lei look che hanno contribuito a far entrare le sue eroine nella cultura pop.

Se si pensa a Dana Scully di X-Files, l'agente dell'FBI dedita ai casi più inspiegabili del Paese, non si può fare a meno di immaginare l'attrice con l'iconico caschetto color rame vestita con con completi giacca e camicia che la rendevano più forte in un ambiente dominato dagli uomini.

Anche Emily Maitlis, la ex giornalista della BBC diventata famosa per la sua intervista al principe Andrea la cui storia viene ripresa in Scoop, si fa interprete del Power Dressing e usa l'abbigliamento per ottenere la fiducia della testa coronata.

Nella video intervista pubblicata sul canale social di Netflix UK, Anderson fa riferimento alla giacca in stile militare che la giornalista scelse per lo storico momento televisivo. La giacca, spiega, serviva per ottenere la simpatia del figlio di Elisabetta II che è stato un militare e che avrebbe avvertito come familiare il guardaroba della sua intervistatrice.

La giacca, dice Anderson, è stata confezionata dal costumista di Scoop Matthew Price su modello di quella indossata dalla vera giornalista. Anderson precisa che Maitlis, che indossava spesso le gonne che mettevano in risalto le sue gambe, volle i pantaloni per incontrare il principe per non distrarlo col suo outfit.

Per il resto, Anderson nota come la sua somiglianza col personaggio non abbia richiesto particolari accorgimenti in fase di trucco e parrucco. Anche il suo guardaroba può essere considerato molto simile a quello del personaggio interpretato sul set.