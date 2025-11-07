Sarah Paulson è in trattative per interpretare la serial killer Aileen Wuornos nella quarta stagione della serie antologica Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Monster di Ryan Murphy e Ian Brennan. La rivista statunitense Variety ha appreso in esclusiva la notizia da alcune fonti. Wuornos era stata condannata per l’omicidio di sette uomini in Florida, dove era stata poi giustiziata nel 2002. Da allora è stata protagonista di numerosi documentari, libri e film, compresa la pellicola Monster del 2003 con Charlize Theron , che ha vinto l’Oscar come Miglior attrice proprio nel ruolo della protagonista. Anche altre interpreti, come Peyton List, Jean Smart e Lily Rabe, hanno recitato nei panni di Wuornos. In particolare, Rabe ha interpretato la serial killer nella quinta stagione di un’altra serie tv antologica di Ryan Murphy, American Horror Story.

La quarta stagione della serie tv Monster si concentrerà su Lizzie Borden, accusata di aver ucciso a colpi d’ascia il padre e la matrigna nel 1892. La produzione è attualmente in corso a Los Angeles. Il personaggio di Aileen Wuornos, quindi, non sarà centrale, ma sarà comunque rilevante per evidenziare l’impatto di Borden su altre assassine, proprio come la terza stagione su Ed Gein aveva sottolineato l’influenza dei crimini del protagonista sulla cultura popolare. L’attrice Ella Beatty interpreterà Lizzie Borden, mentre l’attore Charlie Hunnam, che ha appena recitato nella terza stagione di Monster proprio nei panni di Ed Gein, interpreterà suo padre, Andrew Jackson Borden. Nel cast compariranno inoltre Rebecca Hall nel ruolo di Abby, la matrigna di Lizzie, Billie Lourd nel ruolo di Emma Borden, la sorella di Lizzie, Jessica Barden nel ruolo dell’attrice Nance O’ Neill, un’amica di Lizzie, e Vicky Krieps nel ruolo di Bridget Sullivan, la domestica della famiglia Borden.

LE COLLABORAZIONI TRA SARAH PAULSON E RYAN MURPHY

La probabile collaborazione tra Sarah Paulson e Ryan Murphy nella quarta stagione della serie tv Monster non sarebbe la prima. L’attrice è infatti apparsa in quasi tutte le stagioni di un’altra serie antologica del regista e produttore, American Horror Story, per le quali ha ricevuto cinque nomination agli Emmy Awards. La scorsa settimana è stato peraltro annunciato che Paulson tornerà per la tredicesima stagione dello show. L’attrice ha recitato anche nelle serie tv The People v. OJ Simpson: American Crime Story e Impeachment: American Crime Story, delle quali Murphy è regista e produttore esecutivo. Per la prima, Paulson ha vinto un Emmy Award come Miglior attrice protagonista in una miniserie. Le collaborazioni tra i due includono anche la serie Netflix Ratched, la prima stagione di Feud e il dramma legale All’s Fair (nella quale ha recitato anche un’altra collaboratrice di lunga data di Murphy, l’influencer e imprenditrice Kim Kardashian, già apparsa proprio come Paulson in American Horror Story). Al di fuori dell’universo di Murphy, Paulson ha recitato in serie come Mrs. America e Studio 60 on the Sunset Strip e in film come 12 anni schiavo, Glass e Ocean’s 8, mentre a teatro ha vinto il Tony Award e il Drama Desk Award come Miglior attrice in un’opera teatrale per Appropriate.