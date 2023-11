Il protagonista della serie tv, che include nel cast anche Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio di Mare fuori, interpreta Massimo, un adolescente che scopre di avere dei superpoteri. L'attore romano ha già recitato nelle serie tv Corpo libero e Romulus II e in numerosi film, da Siccità di Paolo Virzì a The Hand of Dante prodotto da Martin Scorsese