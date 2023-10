Caivano, la creatrice di Mare Fuori lavora a una fiction sulla preside

Ex educatrice all'Ipm di Nisida, Cristiana Farina ha attinto alla sua esperienza personale per scrivere la sceneggiatura di Mare Fuori . Per bene dieci anni il progetto le frullò nella mente, senza che potesse diventare realtà per via di un budget inesistente. "Magari se la serie si fosse realizzata allora non avrebbe avuto lo stesso successo", ha detto. Perché, oggi, gli adolescenti hanno bisogno più che mai di sentirsi liberi dall'obbligo di eccellere . Non vogliono sentirsi una semplice statistica, persone a cui vendere qualcosa, fenomeni da osservare sotto la lente di ingrandimento. Hanno bisogno di sapere che agli sbagli si può rimediare , e che non esistono vite perdute.

"Una donna che si è battuta contro tutto e tutti: lì non c’era nulla, neppure i professori perché non c’erano gli alunni. È andata a prenderli uno ad uno , casa per casa": così Critiana Farina ha descritto Eugenia Carfora. La fiction, che si intitolerà La Preside, ne racconterà la storia. Chi la produrrà? Se tutto va come previsto, ad aggiudicarsela dovrebbe essere la Rai .

Chi è Eugenia Carfora

Cristiana Farina ha detto di sognare mille Eugenia Carfora, di sognare leggi che portino i migliori insegnanti nei luoghi di frontiera, ma anche stipendi più alti per chi educa i nostri figli. Perché è questo il momento di rispondere a chi ha sbagliato per paura, a chi vive in luoghi in cui, per "appartenere", sei costretto a fare ciò che non vuoi. O diventi carne da macello.

Ma chi è, di preciso, Eugenia Carfora? La "preside coraggio", così come la stampa italiana l'ha definita, è la dirigente dell'Istituto Francesco Morano di Caivano, nel cuore degradato di Parco Verde. Di suoi 63 anni, 16 li ha passati qui, venendo eletta "preside migliore d'Italia" nel 2020 e guadagnandosi il titolo di commendatore della Repubblica. Il motivo? Il suo impegno nell’educazione dei giovani contro i Clan. Proprio qui, a Parco Verde, le famiglie sono riuscite a scacciare anni d'omertà. Hanno denunciato gli stupri subiti dalle loro figlie, hanno chiesto giustizia senza violenza. Ma non è questa, l'unica zona scolastica "bollente". Come ha spiegato la stessa Carfora, sono circa 35 aree le aree ad alto rischio. "Devono essere tutelate e finanziate con una legislazione ad hoc. Adottate da fondazioni e istituzioni. Frequentate solo da professori eccellenti, di quelli che fanno innamorare dello studio educando ai sentimenti" ha detto. Esprimendo un sogno che, spera, possa un giorno diventare realtà.