3/20

Massimo lavora per Dominic sul 5G, ma un incidente in cui è morto un ciclista - Charles Edwards - sembra diventare prioritario. L'uomo aveva infatti con sé un codice d'accesso, secondo Dominic è quello per arrivare al tesoro di Satoshi Nakamoto, inventore del bitcoin, e anche in questo caso, dietro quest'altra morte, ci sarebbero i cinesi

GUARDA IL VIDEO: Diavoli 2, episodio 6: 5G