Diavoli 2, il cast della serie: i pirati, colleghi e amici di Massimo

I Pirati sono una delle colonne portanti di Diavoli (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE), lo sono stati nella prima stagione e lo saranno anche nella seconda. Sono il team di trader della NYL, la prima linea del floor, gli allievi e amici fidati di Massimo Ruggero, nel frattempo passato al ruolo di Ceo. Sono Pia Mechler nei panni di Eleanor, Paul Chowdry in quelli di Kalim e Malachi Kirby in quelli di Oliver. Per approfondire la loro conoscenza, guardate il video in alto su questa pagina.

Alessandro Borghi: "Colonna portante" vedi anche Diavoli 2. Tra Brexit e misteri. Foto dei primi due episodi “Li ritroviamo come ancora una colonna portante nella banca – racconta Alessandro Borghi -. Mi sono molto battuto perché tornassero tutti, avevo bisogno di raccontare che un personaggio che fondamentalmente viene descritto come un personaggio solo avesse uno zoccolo duro di amici, prima che colleghi”. Personaggi secondari, quindi, ma di primaria importanza anche per definire i contorni di una caratterizzazione profonda per il protagonista. “Sono il tramite fra me e il mondo fuori”, spiega Borghi.

PIA MECHLER: "UNA ELENAOR FRUSTRATA" vedi anche Diavoli 2, il cast: Alessandro Borghi racconta Massimo Ruggero. VIDEO Eleanor deve fare i conti con una mancata promozione e la sensazione di essere sottovalutata nel suo lavoro: “Quando la ritroviamo è piuttosto frustrata – commenta Pia Mechler – non si sente soddisfatta della sua posizione all’interno della banca e dei Pirati, si sente persa al momento”. Particolarmente centrale sarà il suo rapporto con Wu Zhi, la nuova head of trading, una relazione carica di tensione.

MALACHI KIRBY: "OLIVER E I SUOI VALORI SOTTOSOPRA" vedi anche Diavoli 2, il cast: Patrick Dempsey racconta Dominic Morgan. VIDEO Oliver, invece, è ormai membro del team in pianta stabile: “I cinesi hanno preso piede all’interno della banca NYL – spiega Malachi Kirby – Oliver fa ufficialmente parte dei Pirati. Ci sono un sacco di nuovi personaggi anche nel floor, ne succederanno parecchie”. Tra le altre cose, Oliver, che nel frattempo ha stretto legami che vanno oltre il professionale con i colleghi e con Massimo, si troverà a dover prendere decisioni scomode e difficili per il suo futuro: “Uno degli elementi più interessanti della nuova stagione è il tema della lealtà e in questo momento i valori di Oliver sono tutti sottosopra”.