Gli otto episodi in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire dal 22 aprile copriranno un arco narrativo che va dal 2016 al 2020, toccando la Brexit, l'ascesa di Trump, i difficili rapporti tra Usa e Cina e lo scoppio della pandemia di Covid

Arriva venerdì 22 aprile, su Sky Atlantic, in streaming su NOW e on demand, la seconda stagione di Diavoli. La serie Sky Original, distribuita da NBCUniversal Global Distribution in più di 160 Paesi, è prodotta da Sky Italia e Lux Vide con Big Light Productions, ed è realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. La seconda stagione sarà composta di otto episodi, che andranno in onda due per volta ogni venerdì per quattro settimane (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - LO SPECIALE - IL PODCAST).