Diavoli, da oggi il podcast su Spotify

Massimo Temporelli conduce con Alessandro Borghi e Guido Maria Brera. Uno spazio di approfondimento che ogni mercoledì presenterà delle nuove puntate per affrontare in 8 appuntamenti la finanza e il suo impatto reale sulle nostre vite, partendo dai temi della serie: Cinamerica, Bitcoin, Big Data, 5G, finanza dal basso Condividi

Debutterà il 22 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW (e sarà disponibile on demand) la seconda stagione di DIAVOLI, il financial thriller internazionale Sky Original con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Un’appassionante storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell’Olimpo dell’alta finanza e ispirata al best seller “I diavoli” di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli). Partendo dalla seconda stagione di Diavoli, arriva oggi, 20 aprile, su Spotify e dal 27 aprile sulle altre piattaforme un nuovissimo podcast, coprodotto da Sky Italia e Lux Vide, dedicato ai grandi temi dell’attualità al centro dei nuovi episodi della serie Sky Original (CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST).

Cinamerica, Bitcoin, Big Data, 5G, finanza dal basso e molto altro: un viaggio tra informazione e intrattenimento, per affrontare i temi di grandissima attualità trattati nella serie da un punto di vista più tecnico e divulgativo.

Diavoli, il podcast approfondimento Diavoli, tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione In ogni episodio Massimo Temporelli, autore e host del podcast “F***ing Genius” (oltre 2 milioni di download), che si occupa da 25 anni di diffusione della cultura scientifica, tecnologica e dell’innovazione, sarà con Alessandro Borghi, Guido Maria Brera e due esperti per indagare l’impatto reale della finanza sulla nostra vita. I principali argomenti di attualità affrontati durante questa nuova stagione saranno sviluppati ricalcando la struttura tematica della serie. Ciascuna puntata sarà divisa in due parti: nella prima verrà introdotto il tema di puntata insieme ad Alessandro Borghi e a Guido Brera, nella seconda invece la tematica di attualità in questione sarà sviluppata con due esperti in materia.

PRIME PUNTATE DAL 20 APRILE approfondimento Guido Maria Brera, chi è lo scrittore del libro I Diavoli Debuttano oggi, 20 aprile, su Spotify e dal 27 aprile sulle altre piattaforme di ascolto (tra cui Apple Podcasts e Amazon Music) le prime due puntate del podcast. Si inizia con una puntata zero, “Dove eravamo rimasti”: prima di cominciare il viaggio nei meandri della finanza e del suo rapporto con il nostro futuro, un passo indietro per incontrare il protagonista – con Patrick Dempsey - di Diavoli Alessandro Borghi e l’autore del libro da cui è tratta la serie, Guido Maria Brera, autore del format di serie della seconda stagione. Con Massimo Temporelli rinfrescheranno un po’ la memoria agli ascoltatori ripercorrendo con loro le vicende della prima stagione e dando qualche anticipazione su quanto vedremo nelle nuove attesissime puntate della seconda.

USA VS CINA approfondimento Diavoli 2, il cast: Alessandro Borghi racconta Massimo Ruggero. VIDEO Subito disponibile anche la prima puntata vera e propria, “USA vs Cina”, sullo scontro tra due giganti dell’economia globale il cui delicato rapporto è centrale in questa nuova stagione della serie. Dopo un breve intervento di Alessandro Borghi e Guido Brera, se ne parlerà insieme a due esperti d’eccezione, Federico Rampini e Giada Messetti.

GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA approfondimento Diavoli 2, il cast: Patrick Dempsey racconta Dominic Morgan. VIDEO Giornalista e scrittore, Federico Rampini è analista dello scenario politico economico italiano e internazionale. Dopo la laurea in cinese, nel 2005 Giada Messetti si trasferisce a Pechino dove lavora per le principali testate italiane. Per Mondadori ha pubblicato “Nella testa del dragone”, un saggio divulgativo sul presente e il futuro di un paese sempre più decisivo.