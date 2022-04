Guido Maria Brera, chi è lo scrittore del libro I Diavoli

È dirigente d’azienda e co-fondatore e amministratore del gruppo Kairos, che opera nel settore del private banking e dell’asset management. La passione per la scrittura lo ha portato a pubblicare tre libri, tra cui il best seller da cui è tratta la serie tv Sky Condividi

Guido Maria Brera, romano classe 1969, è l’autore del best seller I Diavoli, da cui è tratta l’omonima serie tv Sky, la cui seconda stagione andrà in onda dal 22 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW (DOVE VEDERE LA SERIE - IL TRAILER). Una carriera, la sua, che va dal mondo della finanza alla scrittura: è co-fondatore e amministratore del gruppo Kairos che si occupa di private banking e asset management e, dal 2014, ha pubblicato tre libri.

LA CARRIERA NEL MONDO DELLA FINANZA vedi anche Diavoli 2, il cast: Alessandro Borghi racconta Massimo Ruggero. VIDEO Dopo la laurea all’università “La Sapienza” di Roma, Brera si trasferisce a Milano e poi a Londra. Nel 1994 muove i primi passi nel mondo della finanza entrando nel Gruppo Fineco come gestore del fondo Cisalpino Bilanciato e del fondo Cisalpino Indice. Il percorso professionale prosegue in Giubergia Warburg dove è responsabile del proprietary trading per poi diventare, nel 1999, co-fondatore e amministratore del Gruppo Kairos.

DALLA FINANZA AL BEST SELLER I DIAVOLI Nel 2014 inizia la carriera letteraria di Guido Maria Brera, con la pubblicazione del primo romanzo: I Diavoli. Il libro, parzialmente autobiografico, racconta la finanza contemporanea e l’autore chiarisce che non è contro quel mondo ma “sulla vita di questi monaci guerrieri”. Il testo è un successo e l’anno seguente lo scrittore è tra i promotori, con Elisabetta Sgarbi e Umberto Eco, della fondazione della casa editrice “La nave di Teseo”. Il 2017 è l’anno del secondo libro, scritto in collaborazione con Edoardo Nesi, Tutto è in frantumi e danza, in cui si ripercorrono i principali eventi del XXI secolo dall’avvento della globalizzazione alla crisi finanziaria del 2008 fino alle elezioni americane 2016 e alla Brexit. Nel 2020 esce il terzo romanzo La fine del tempo, ritenuto uno spin-off di I Diavoli. Nel 2021 arriva un nuovo romanzo, Candido, una storia che racconta la realtà precaria dei rider scritta insieme al collettivo i Diavoli da lui stesso fondato.

2022, UN NUOVO ROMANZO E DIAVOLI 2 approfondimento Diavoli, in arrivo stagione 2 della serie: cast sul red carpet. FOTO Il 2022 è un altro anno importante che porta con sé un nuovo libro, il romanzo Dimmi cosa vedi tu da lì. Un romanzo keynesiano, primo dei suoi pubblicato con Solferino. Il libro è uscito ad aprile, lo stesso mese dell'uscita su Sky Atlantic e in streaming su NOW della seconda stagione di Diavoli.

LA PASSIONE PER LA SCRITTURA E LA VITA PRIVATA vedi anche Diavoli 2, il trailer ufficiale della serie tv con Borghi e Dempsey Sulla passione per la scrittura Brera ha raccontato di considerarla “una autoanalisi. Senza sarei già impazzito”. Per l’autore solo la letteratura “ti può dare il giusto spazio per illuminare i coni d’ombra”. È sposato dal 2014 con la conduttrice tv Caterina, con cui ha due figli. Brera è padre di altri due ragazzi avuti da un precedente matrimonio.