Diavoli 2, un giorno sul set: backstage con Alessandro Borghi. VIDEO

Tra battute e lavoro, l'attore che interpreta Massimo Ruggero porta il pubblico nel backstage della seconda stagione della serie Sky Original. Ogni venerdì, a partire dal 22 aprile, due episodi in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand

Una giornata sul set di Diavoli, per scoprire come si preparano gli attori e la troupe a girare le scene che stiamo vedendo e vedremo ancora nella seconda stagione della serie tv Sky Original, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW il venerdì, a partire dal 22 aprile (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE). Un piccolo sogno che si realizza attraverso un video divertente che potete vedere in alto su questa pagina. A farvi da Cicerone, sul set, nientemeno che Alessandro Borghi.