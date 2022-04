Diavoli 2, l'intervista doppia con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

I due protagonisti si affrontano in una sfida all'ultima domanda per testare la loro conoscenza di personaggi e trama. Chi vincerà? Scopritelo guardando il video. La seconda stagione di Diavoli arriva il 22 aprile su Sky Atlantic, NOW e on demand

Siete pronti per la seconda stagione di Diavoli? Avete studiato? Ricordate tutto della prima? Ma soprattutto, Patrick Dempsey e Alessandro Borghi ricordano tutto o qualche vuoto di memoria sulla storia e i suoi protagonisti ce l’hanno anche loro? Se vi siete sempre chiesti quando due star sanno e ricordano delle serie in cui recitano, il video in alto su questa pagina può darvi una risposta e farvi passare tre divertenti minuti in attesa dell’arrivo della seconda stagione di Diavoli, su Sky Atlantic, NOW e on demand a partire da venerdì 22 aprile (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - LO SPECIALE - IL PODCAST)..