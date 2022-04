Alessandro Borghi, la carriera del protagonista di Diavoli

Tra i più amati attori italiani del momento, Alessandro Borghi in pochi anni ha dimostrato di avere un carisma e un talento raro nell’attuale panorama cinematografico, ottenendo tanto le lodi del pubblico quanto quelle della critica, che in più occasioni ne ha riconosciuto l'arte e il talento. Dal 22 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic lo vedremo come protagonista nella seconda stagione di Diavoli, la serie tv targata Sky tratta dall'omonimo best seller di Guido Maria Brera. Sfoglia la fotogallery e scopri di più sulla carriera di Alessandro Borghi