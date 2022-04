Diavoli 2, il cast: Joel de la Fuente racconta Cheng Liwei. VIDEO

Cinese di nascita ma cresciuto tra Inghilterra e Stati Uniti, Cheng è un uomo d'affari che oltre al benessere suo persegue quello del suo popolo e la grandezza della sua nazione. La seconda stagione di Diavoli arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW da venerdì 22 aprile. Disponibile anche on demand

Cheng Liwei è uno dei personaggi cardine della seconda stagione di Diavoli ( IL TRAILER - LO SPECIALE ), la serie tv Sky Original che sarà in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire da venerdì 22 aprile, disponibile anche on demand. Nel video che vedete in alto su questa pagina, l’attore Joel de la Fuente racconta il suo personaggio.

SOLDI, POTERE E INTERESSE NAZIONALE

approfondimento

“Per lui i soldi sono un’indicazione del potere – più ne accumuli più potere ottieni in società”. Ma Liwei non è un’individualista, non ragione pensando a se stesso e al suo potere, lo fa avendo in mente la causa del suo Paese: “È un nazionalista – spiega de la Fuente – vuole accumulare il più possibile per aiutare la Cina. Dal suo punto di vista ha la possibilità unica di creare prosperità e benessere per il suo popolo”.