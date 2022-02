La serie in sei episodi, prodotta da Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect, in onda su Sky e NOW, è diretta da Stefano Lodovichi, che è anche produttore creativo, e Roberto Saku Cinardi. Si tratta di un supernatural-crime drama. Nel cast: Silvia D’Amico, Giordano De Plano, Antonio Bannò, Francesco Colella, Gabriel Montesi, Lina Sastri e Claudio Santamaria