Christian, il faccia a faccia tra Edoardo Pesce e Claudio Santamaria

I due autori si confrontano in un video che presenta e lancia la serie Sky Original prodotta con Lucky Red. Tra esperienze personali e sensazioni dal set. Dal 28 gennaio su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, colleghi sul set, rivali nella fiction. Sono protagonista e antagonista di Christian ( LEGGI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE ), la nuova serie tv Sky Original prodotta da Sky e Lucky Red, in onda su Sky e in streaming su NOW dal 28 gennaio. I due si sono confrontati, facendosi domande, dandosi risposte, scambiandosi opinioni e punti di vista. Il risultato è il video che potete vedere in alto su questa pagina.

TUTTO È COMINCIATO DALLA VOCE

Aneddoti sulla carriera dei due, così si scopre come ha iniziato a recitare Claudio Santamaria, un ragazzo che voleva fare il doppiatore, un attore che non ama apparire, e che per riuscirci ha cercato il numero di una scuola di doppiaggio sulle Pagine Gialle. E che Edoardo Pesce ha cominciato con le imitazioni, esercitandosi in casa, cercando di far ridere papà e zii replicando le voci di Beppe Grillo, Totò, Carlo Verdone e dopo due anni di Medicina ha iniziato a studiare recitazione.