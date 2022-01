11/20

Si torna al presente. Christian si è risvegliato con le stimmate, pur non sapendo ancora cosa siano le ferite alle sue mani. Lino arriva a casa, porta una poltrona elettronica per Italia, la madre di Christian. Il boss, però, ha saputo che qualcosa non va, che Christian ha incominciato a perdere colpi e c'è stato un incidente: un rom che doveva far sgomberare da un appartamento gli è scivolato dalle mani dal terzo piano, riportando gravi lesioni