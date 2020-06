I migliori album del 1980

4/20

Forse è semplicistico parlare di testamento spirituale, ma come altro definire "Uprising"? Avendo deciso per motivi religiosi di non ricorrere all'amputazione per fermare un melanoma, Marley - l'uomo che aveva reso il reggae globale - sapeva di andare incontro alla fine quando scrisse brani come "Could you be loved" o la conclusiva e toccante "Redemption Song" (Foto: Getty/Tuff Gong)

Bob Marley, la leggenda reggae che stregò il mondo