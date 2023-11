Nirvana, 30 anni fa il concerto dell'album MTV Unplugged in New York

Nei Sony Studios di NY, il 18 novembre 1993, il trio di Seattle registrò la leggendaria performance che diventò uno speciale tv e poi un acclamato disco (che valse un Grammy alla band). La morte di Kurt Cobain, avvenuta pochi mesi dopo, ha fatto entrare nel mito questo live: dall’allestimento che ricordava un funerale, alle celebri cover eseguite in scaletta, dal nervosismo del frontman (poi trasformato in un’esibizione eccezionale sul palco) al suo iconico cardigan. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Il 18 novembre 1993 nei Sony Studios di New York i Nirvana registrarono un live acustico per la serie Unplugged di MTV. Un’esibizione iconica per una serie di motivi, avvenuta solo pochi mesi prima della morte di Kurt Cobain, che diventò uno show televisivo, andato in onda sulla rete televisiva musicale via cavo il 16 dicembre 1993, e successivamente un acclamato album (MTV Unplugged in New York), primo disco dal vivo della band, uscito quasi un anno dopo, l’1 novembre 1994. Un’opera osannata da critica e pubblico, che venne premiata nel 1996 con il Grammy per la categoria Best Alternative Music Performance. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa pietra miliare della musica.



La genesi Gli speciali MTV Unplugged iniziarono ad andare in onda dal 1989, facendo esibire gli artisti con i loro successi in versione acustica e in una location molto intimista. I Nirvana erano in trattativa per apparire da qualche tempo e accettarono con l’idea di fare qualcosa di diverso dal format classico. Il batterista Dave Grohl spiegò: "Avevamo visto gli altri Unplugged e non ci piacevano molti di loro, perché la maggior parte delle band li trattava come spettacoli rock: suonavano i loro successi come se fossero al Madison Square Garden, solo usando le chitarre acustiche”. La band pensò di realizzare alcune cover (furono ben 6, altra novità rispetto alla formula standard del programma) e invitò i membri dei Meat Puppets a unirsi a loro sul palco. Ma la prospettiva di uno spettacolo interamente acustico, secondo quanto racconta la leggenda, rendeva molto nervoso Cobain. vedi anche Nirvana, uscite due versioni live inedite

Le prove

I Nirvana provarono per due giorni, alla SST Rehearsal Facility, nel New Jersey. Le sessioni di prova furono tese e difficili, con la band che incontrò problemi nell'esecuzione di varie canzoni. Cobain ebbe alcuni battibecchi con MTV riguardo alla performance. La rete era scontenta della mancanza in scaletta di molte canzoni di successo dei Nirvana (su tutte Smells Like Teen Spirit) e della scelta dei Meat Puppets come ospiti. Il giorno prima delle riprese, Cobain si rifiutò di suonare, ma si presentò in studio il pomeriggio successivo. Il frontman era in astinenza da droghe ed era realmente in preda al nervosismo. Si pensava potesse fornire un’esibizione disastrosa. vedi anche Nirvana, Kurt Cobain invidiava Dave Grohl

La registrazione I Nirvana registrarono la loro performance il 18 novembre 1993. Su richiesta di Cobain, il palco venne decorato con dei gigli orientali di varietà ‘Stargazer', poi candele nere e un lampadario di cristallo. Al produttore video Alex Coletti che chiedeva: "Intendi come un funerale?”, il cantante rispose: "Esattamente. Come un funerale”. Alla formazione classica (Cobain voce e chitarra, Novoselic basso e Grohl batteria) si unirono il chitarrista Pat Smear e la violoncellista Lori Goldston, che erano stati in tour con loro. Cris e Curt Kirkwood dei Meat Puppets si sono esibiti in supporto in Plateau, Oh Me e Lake of Fire, tre loro canzoni coverizzate dai Nirvana. Nonostante la premessa acustica dello spettacolo, Cobain ha insistito per far passare la sua chitarra acustica attraverso amplificatore e pedali. Venne costruita una finta scatola davanti all'amplificatore per camuffarlo da monitor. Coletti ha spiegato: "Era la valvola di sicurezza di Kurt”. approfondimento Nirvana, 29 anni fa se ne andava Kurt Cobain

Le 14 canzoni A differenza di molti artisti che sono apparsi nello show, i Nirvana hanno filmato l'intera performance di 14 canzoni in un'unica ripresa. Comprendeva una canzone dal loro debutto Bleach, quattro dall’album Nevermind, tre dal recente In Utero e sei cover. Dal momento che All Apologies (contenuta nel disco In Utero) non era ancora stata pubblicata come singolo, l'unico successo contemporaneo eseguito dalla band fu Come as Your Are, singolo di Nevermind. Il set si concluse con l'esecuzione di Where Did You Sleep Last Night, con l'arrangiamento del musicista blues Lead Belly, che Cobain ha descritto prima della canzone come "il suo artista preferito in assoluto". Mark Lanegan aveva già interpretato questa canzone nel suo album The Winding Sheet con Cobain alla chitarra. Dopo che la band finì, Cobain discusse con i produttori dello spettacolo, che volevano un bis. Cobain rifiutò perché sentiva di non poter superare l'esecuzione di quella prima versione. vedi anche Nirvana, i quattro album che hanno fatto la storia

I dialoghi Indimenticabili (e in parte udibili nelle registrazioni) alcuni intermezzi tra i membri del trio di Seattle, o tra la band e il pubblico. Cobain aveva chiesto di avere nelle prime file persone a lui care e amici. Quando qualcuno chiese di suonare Rape Me, Cobain rispose sarcastico: “Non credo che MTV ci permetterà di farla”, in riferimento al famoso divieto imposto alla band agli MTV Video Music Awards del 1992. In un dialogo alla fine di Something in the Way lo si sente invece scherzare: “Cosa stiamo accordando? Un’arpa? Pensavo fossimo una grande rock band piena di soldi, dovremmo avere un sacco di chitarre”. Su suggerimento del suo manager, Cobain chiese ai produttori di includere delle riprese di lui sorridente. Ne riuscirono a trovare solo una in tutto il live (un frame alla fine di About A Girl). vedi anche Dave Grohl: "Ecco cosa ho provato dopo la morte di Kurt Cobain"

L’uscita in tv e il disco L'episodio dei Nirvana di MTV Unplugged fu trasmesso per la prima volta nel dicembre 1993. Durava 45 minuti e ometteva le canzoni Something in the Way e Oh Me. Dopo che Cobain fu trovato morto nell'aprile 1994, MTV mandò in onda l'episodio ripetutamente. Poi solo molti anni dopo è stata diffusa anche la versione integrale. L’album MTV Unplugged in New York venne pubblicato l’1 novembre 1994, sette mesi dopo la morte di Cobain. Questa la scaletta del disco: About a Girl (pur essendo del 1989 uscì come singolo solo in questa occasione), Come as You Are, Jesus Don't Want Me for a Sunbeam (cover dei Vaselines), la splendida The Man Who Sold the World (cover di Bowie), Pennyroyal Tea, Dumb, Polly, On a Plain, Something in the Way, le tre cover dei Meat Puppets ovvero Plateau, Oh Me, Lake of Fire. Infine All Apologies e Where Did You Sleep Last Night? (rivisitazione di In the Pines, brano tradizionale di fine XIX secolo). vedi anche Kurt Cobain, le sue foto più emozionanti

Il successo L’album debuttò subito in vetta nella classifica statunitense di Billboard. Solo nella prima settimana vendette oltre 310mila copie. Agli inizi del 1995 aveva già sorpassato le vendite dell’ultimo disco in studio della band, In Utero, con 6.8 milioni di copie. Il Grammy del 1996 vinto grazie a questa performance è l’unico conquistato dalla band. L'album nel 2020 è stato certificato 8 volte disco di platino dalla RIAA. È considerato uno dei più grandi dischi live di tutti i tempi e appare in numerose classifiche. In quella di Rolling Stone è al numero 279 tra i migliori album della storia. I cimeli Nel 2020 la chitarra Martin D-18E del 1959 utilizzata da Cobain al concerto è stata venduta da Julien’s Auctions per 6 milioni di dollari, diventando la chitarra più costosa mai venduta all’asta. Invece il celebre cardigan trasandato indossato dal cantante era stato donato alla tata della sua famiglia, che lo ha dovuto vendere per per pagarsi le cure mediche per un cancro. Il maglione a cinque bottoni - una miscela di acrilico, mohair e lycra - è stato aggiudicato per un'offerta finale di 140mila dollari. Finito di nuovo all’asta nel 2019, è stato battuto per 334mila dollari. vedi anche Kurt Cobain, all'asta la chitarra usata per Unplugged