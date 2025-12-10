I Maroon 5 in concerto all'Ippodromo Snai San Siro di Milano nel 2026

Il gruppo, guidato da Adam Levine, in Italia per gli I-Days. Nel giugno di quest’anno la formazione ha pubblicato il nuovo album Love Is Like
Giovedì 25 giugno 2026 i Maroon 5, guidati dalla voce di Adam Levine, debutteranno sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola per l’unica data italiana della loro tournée mondiale. Concerto in programma all’Ippodromo Snai San Siro.
maroon 5, il concerto a milano
La pagina Instagram degli I-Days Milano Coca-Cola ha svelato il nome di un altro headliner della concert series estiva. Il 25 giugno 2026 i Maroon 5 si esibiranno sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro, attese migliaia di persone. Nelle scorse settimane l’organizzazione dell’evento ha svelato altri protagonisti dell’estate milanese. Questo il calendario:
- 25 giugno- Maroon 5 - Ippodromo Snai San Siro
- 3 luglio - Florence + The Machine - Ippodromo Snai San Siro
- 5 luglio - Foo Fighters, Idles - Ippodromo Snai la Maura
- 6 luglio - System Of A Down, Queen of the Stone Age, Acid Bath - Ippodromo Snai la Maura
- 6 settembre - David Guetta - Ippodromo Snai San Siro
Tra gli artisti esibitisi agli I-Days Milano Coca-Cola ricodiamo Dua Lipa (FOTO), i Florence + The Machine, Lana Del Rey, i Duran Duran, i Linkin Park, Olivia Rodrigo, i Green Day e Post Malone.
Approfondimento
Maroon 5, il ritorno con il nuovo album “Love Is Like”
Nel 2002 i Maroon 5 si sono fatti conoscere con l’album Songs About Jane conquistando subito il pubblico e la critica. Negli anni successivi la formazione statunitense ha scalato le classifiche di vendita con It Won't Be Soon Before Long, Overexposed e Love Is Like, quest’ultimo distribuito nell’agosto del 2025.
Approfondimento
Maroon 5 e Lisa, è uscito il video della canzone Priceless
Inoltre, il gruppo ha messo a segno numerose collaborazioni: da If I Never See Your Face Again con Rihanna (FOTO) a Moves like Jagger con Christina Aguilera passando per What Lovers Do con SZA, Girls Like You con Cardi B e Beautiful Mistakes con Megan Thee Stallion. La formazione ha ricevuto vari riconoscimenti, tra i quali tre statuette ai Grammy Awards: una come Best New Artist nel 2002 e due nella categoria Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals per This Love nel 2006 e Makes Me Wonder due anni dopo. Nel 2019 i Maroon 5 si sono esibiti all’Halftime Show del Super Bowl.
