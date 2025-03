Thom Yorke, a maggio esce l'album "Tall Tales" con Mark Pritchard

Il cantautore, polistrumentista e compositore britannico, frontman dei Radiohead e dei The Smile, collabora con il celebre musicista elettronico inglese sfornando a breve un disco di debutto accompagnato dal singolo eclettico This Conversation Is Missing Your Voice. Questa musica segna un nuovo capitolo per Yorke, che per la prima volta pubblica con la leggendaria etichetta Warp Records (della cui scuderia già fa parte il collega Pritchard). L’album sarà pubblicato il 9 maggio 2025

Due artisti dalla forte impronta sperimentale, Mark Pritchard e Thom Yorke, hanno unito le loro forze per dare vita a un progetto attesissimo: il loro album di debutto collaborativo, Tall Tales, è stato annunciato poche ore fa ed è già sulla bocca di tutti. Per accompagnarne l’annuncio, i due hanno rilasciato anche il singolo This Conversation Is Missing Your Voice, un brano che sintetizza perfettamente il loro stile visionario e che si offre dunque come perfetto primo assaggio del nuovo album.

Potete guardare il videoclip ufficiale del singolo This Conversation Is Missing Your Voice di Thom Yorke e Mark Pritchard nel video che trovate in fondo a questo articolo.