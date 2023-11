The Smile di Thom Yorke torna con il nuovo album Wall of Eyes

La band The Smile (side project del frontman dei Radiohead, Thom Yorke) ha annunciate il nuovo album "Wall of Eyes”. Il gruppo ha anche condiviso il videoclip diretto dal regista Paul Thomas Anderson, che accompagna la nuova canzone (la title track del disco). Il gruppo ha anche annunciato le date del tour europeo per il 2024

Gli Smile hanno anche annunciato le date del tour europeo per il 2024. Il nuovo disco sarà disponibile dal 26 gennaio 2024, pubblicato dall’etichetta discografica XL.

La clip pubblicata in queste ore per la traccia principale, il singolo che è anche la title track (Wall of Eyes, appunto) è diretto da Paul Thomas Anderson e vede Thom Yorke come protagonista. Potete guardarlo nel video che trovate in fondo a questo articolo.

L’album Wall of Eyes è stato registrato tra Oxford e gli Abbey Road Studios, prodotto e mixato da Sam Petts-Davies. Il disco include anche gli archi della London Contemporary Orchestra, secondo la dichiarazione diramata dalla stessa band.

