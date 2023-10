Thom Yorke compie 55 anni, la sua storia (con e senza Radiohead). FOTO

8/15 ©Getty

Il suono dei Radiohead continua a evolversi nei dischi successivi, mentre la loro popolarità è ai massimi livelli: nel 2000 esce Kid A, nel 2001 Amnesiac. Il sesto album in studio, del 2003, è Hail to the Thief ed è l’ultimo per la Emi. Per il settimo disco, l’autoprodotto In Rainbows, bisogna aspettare il 2007. Nel 2011 arriva The King of Limbs. Nel 2016 ecco il nono - e per ora ultimo - album in studio: A Moon Shaped Pool