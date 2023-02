I Radiohead si erano formati alla Abingdon School, nell’Oxforshire, e nei primi anni di attività (con il nome di On a Friday) hanno registrato diverse demo, tra cui alcune delle future canzoni dell’album di esordio. Nel 1991 la band composta da Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood, Phil Selway ha firmato un contratto discografico con la EMI ma il loro debutto, l’EP Drill (nel 1992), ha ottenuto scarso successo e poca visibilità. Per il primo album gli furono affidati produttori americani con l’idea puntare solo in un secondo momento al pubblico britannico. I Radiohead hanno registrato Pablo Honey ai Chipping Norton Studios, nell'Oxfordshire. Le sessioni, durate 3 settimane nell’autunno del 1992, furono molto problematiche per l’inesperienza della band e nessuno rimase soddisfatto dei risultati in studio. Durante le prove, i Radiohead suonarono inaspettatamente Creep, che consideravano una traccia "usa e getta", ma invece i produttori ne rimasero impressionati. La EMI fu convinta a usarla come singolo di debutto della band. Alla fine la registrazione del disco è costata più del previsto, una cifra intorno alle 100mila sterline.

Il titolo dell’album

Il titolo del disco è tratto da una cassetta contenente una serie di scherzi telefonici ad opera dei Jerky Boys. Uno di questi iniziava con un membro della band che telefonando ad un certo Pablo si fingeva sua madre. Le prime parole erano "Pablo, Honey...Please come to Florida" ("Pablo, tesoro…per favore vieni in Florida”). A Yorke è piaciuto e l’ha ritenuto un buon nome per una band di “mammoni”. Un campionamento dello sketch si sente durante l’assolo di chitarra in How Do You.

L’uscita del disco

Creep è stato pubblicato come primo singolo di Pablo Honey il 21 settembre 1992. Inizialmente ha ricevuto poca attenzione così come i successivi estratti Anyone Can Play Guitar e Stop Whispering (registrata di nuovo per il mercato statunitense perché la band non era contenta della versione originale), più il singolo non contenuto nell'album Pop Is Dead. L’album Pablo Honey è uscito il 22 febbraio 1993 in Uk ricevendo poca promozione. Intanto Creep diventò un successo in Israele e poco dopo iniziò a essere trasmessa dalle radio statunitensi. Negli Usa l’album uscì il 20 aprile. Quando i Radiohead iniziarono il loro primo tour in Nord America nel giugno 1993, il video musicale di Creep era uno dei più in voga su MTV. Il singolo a settembre venne ripubblicato e raggiunse la settima posizione nella UK Singles Chart. Intanto Thom Yorke e soci iniziarono a diventare insofferenti nei confronti del tour americano, dei giornalisti e delle loro stesse canzoni.