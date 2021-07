Radiohead, Creep: è uscita la nuova versione della canzone

Il nuovo titolo è Creep (Very 2021 RMX) e il singolo è già disponibile per lo streaming e il download

All’inizio di quest’anno Thom Yorke ha creato una versione di Creep dei Eadiohead per la presentazione avvenuta alla Tokyo Fashion Week di “Creep Very”, la collezione donna autunno/inverno 2021 di UNDERCOVER del designer Jun Takahashi.

ASCOLTA QUI: https://thomyorke.ffm.to/creep-very-2021-rmx

Questa rivisitazione del successo del 1993 viene ora pubblicata come “Creep (Very 2021 RMX),” un singolo già disponibile per lo streaming e il download. L’artwork del singolo è di Jun Takahashi.