Radiohead pronti al ritorno nel 2023

Nel 2023, peraltro, compirà vent’anni l’album Hail To The Thief. Che il ritorno dei Radiohead serva proprio a celebrare questo traguardo? Per ora, ulteriori dettagli non sono stati rivelati. Anche perché Thom Yorke e Jonny Greenwood sono impegnati in The Smile, il cui album d’esordio (Attracting Attention) è uscito nel 2022. Mentre Selway ha avviato la sua carriera da solista, che vedrà il primo album uscire in questo inizio 2023.