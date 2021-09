Radiohead, Kid A Mnesia è l'album celebrativo in uscita a novembre

Lo storico gruppo rock inglese ha annunciato nelle scorse ore l’uscita di un triplo album celebrativo dal titolo “Kid A Mnesia”. L’occasione è quella dei festeggiamenti per il 21esimo compleanno dei progetti “Kid A” (2000) e “Amnesiac” (2001). Il cofanetto uscirà a novembre Condividi:

Arriverà in tutti gli store di dischi fisici e online il prossimo venerdì 5 novembre, per XL Recordings, il nuovo album dei Radiohead “Kid A Mnesia”, un progetto inedito pensato per celebrare i 21 anni dalla pubblicazione dei due album che hanno fatto la storia della band inglese, “Kid A” e “Amnesiac”, usciti rispettivamente nel 2000 e 2001. Il nuovo cofanetto dei Radiohead altro non è che un triplo album in cui farà la sua comparsa anche un nuovo disco di inediti dal titolo “Kid Amnesiae”, con i singoli “If You Say The Word” e “Follow Me Round”, insieme ad altri contenuti mai pubblicati prima.

Il contenuto del cofanetto “Kid A Mnesia” dei Radiohead approfondimento Radiohead, Creep: è uscita la nuova versione della canzone È stato proprio il chitarrista della band inglese Jonny Greenwood a lasciarsi andare, alcuni giorni fa, ad alcune indiscrezioni circa il futuro dei Radiohead, in particolare sulla voglia di Thom Yorke e compagni di non pubblicare nulla di completamente nuovo, quanto piuttosto “tornare indietro e guardare le cose vecchie”. Ecco allora l’idea di un cofanetto celebrativo contenente due degli album più famosi e importanti del gruppo, “Kid A” e “Amnesiac”, nonché un nuovo disco di inediti, “Kid Amnesiae”, composto dal materiale ritrovato durante le sessioni di registrazione di “Kid A” e “Amnesiac”, con speciali outtakes e versioni alternative degli storici brani. Per annunciare l’uscita ai loro fan, i Radiohead hanno pubblicato l’inedito “If You Say The Word”, in accoppiata con una rinnovata versione di “Follow Me Around”. Ma le novità non finiscono qui, il nuovo “Kid Amnesiae” contiene anche una versione rielaborata di “Fog” e ben tre singoli pubblicati come “Untitled”.

