Radiohead, arriva una serie in streaming di concerti storici

Thom Yorke , Jonny e Colin Greenwood , Ed O’Brien e Philip Selway sono pronti a tornare su YouTube e su Radiohead Public Library , con una docu-serie incentrata sulle loro esibizioni storiche. Sette puntate settimanali per sette diversi concerti. Il primo, in programma per il prossimo 9 aprile , racconterà i momenti salienti dello storico spettacolo dei Radiohead alla 93 Feet East di Londra , il 16 gennaio 2008 .

L’annuncio dei Radiohead su Instagram

Come la stessa band ha comunicato sui canali social, i video che verranno mostrati nel corso delle prossime settimane, sono veri e propri ricordi estrapolati direttamente dagli archivi del gruppo.“Abbiamo rovistato nella Radiohead Public Library e trovato qualche altro concerto da una vita in cui tutti sogniamo di ritornare. Grazie alla scienza e ai vaccini, siamo finalmente un passo più vicini a questo risultato”. “Inizieremo con lo show dalla 93 Feet East nel 2008, a Londra”. Uno spettacolo celebre che in quell’anno, era nato per essere una performance molto intima per il Rough Trade, in occasione della pubblicazione di “In Rainbows”. Solo all’ultimo però, l’impresa catturò l’attenzione dei media e di centinaia di fans, così che dovette essere spostata al club londinese 93 Feet East, molto in voga in quegli anni. Il video ricordo del concerto è una vera e propria pietra miliare per i Radiohead poichè contiene anche le esibizioni live di alcuni tra i loro brani di grande successo come “Faust Arp”, “Reckoner” e “The Bends”.

Per seguire la serie in tempo reale o in differita, basta solo iscriversi al canale YouTube ufficiale dei Radiohead e rimanere connessi ogni venerdì alle 21.00 ore italiane. Per chi non riuscisse a collegarsi, tutte le esibizioni rimarranno on air per sette settimane.