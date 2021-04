I Radiohead sbarcano su TikTok

Giovedì 1 aprile, i Radiohead , guidati da Thom Yorke , hanno fatto il loro ingresso, per la prima volta, su TikTok , la piattaforma social della Generazione Z. Se l’intento era quello di stupire i fan, i Radiohead ci sono ben riusciti. Il loro arrivo è stato infatti inaugurato con un video tutt’altro che banale, anzi molto enigmatico e distopico in cui fa il suo ritorno il celebre personaggio di Chieftain Mews .

Radiohead: il video su TikTok con Chieftain Mews

Sull’account TikTok verificato dei Radiohead, è apparso nelle scorse ore un video molto breve (16 secondi), ma altrettanto criptico ed enigmatico. Il protagonista, seduto dietro un bancone televisivo e davanti a una parete dove campeggia il logo dei Radiohead, è ancora una volta Chieftain Mews. Il personaggio fittizio aveva già accompagnato la band nel 2003 con la conduzione sulla Radiohead TV, dello show "The greatest lying mouth of all time", lanciata dai membri del gruppo per annunciare l’arrivo dell’album "Hail to the thief".

Nei pochi minuti di riprese, Chieftain Mews è deciso ma anche titubante, chiede a una voce fuoricampo “Beh, cosa volete che dica?”, la quale prontamente gli risponde di dire qualcosa. Ecco allora il messaggio dell’uomo che suona come un serio avvertimento: “TiK Tok, Tik Tok. Questo è un campanello d’allarme. Vi auguro una buona giornata”.

Che sia, ancora una volta, l’annuncio implicito dell’arrivo di nuova musica?? Inutile dire che i fan storici della band sono subito andati in visibilio anche se molti hanno azzardato l’ipotesi di un pesce d’aprile, vista la data di pubblicazione e la mancata presenza del video su tutti gli altri account ufficiali del gruppo.

L’estratto, molto vintage e in bianco e nero, unito alla musica di “Paranoid Android”, riporta immediatamente alle atmosfere distopiche e misteriose dei romanzi orwelliani.