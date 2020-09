Thom Yorke si sposa in Italia: chi è la fidanzata Dajana Roncione

Thom Yorke, frontman dei Radiohead, si sposerà in Italia il 19 settembre. Il cantautore inglese, 51 anni, ha scelto la suggestiva Bagheria, in provincia di Palermo, Sicilia. Del resto, la sua futura sposa è italianissima: si tratta dell'attrice siciliana Dajana Roncione. Diversi i film e le fiction in cui l'abbiamo vista, da “La Concessione Del Telefono” a “Il Commissario Montalbano”. La location delle nozze è la stessa in cui è stato girato il film “La dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek: Villa Valguarnera