Fabrizio De André nella nuova playlist di Thom Yorke dei Radiohead

Dopo la cantautrice siciliana Rosa Balistreri, Thom Yorke sceglie Fabrizio De André per la sua seconda playlist per il marchio Sonos. Per Faber due brani tratti dall'album Tutti Morimmo a Stento

Arriva la seconda playlist di Thom Yorke che questa volta comprende anche Fabrizio De André . Il leader dei Radiohead ha avviato un progetto di tre playlist per il marchio Sonos. Un viaggio ambizioso che si concluderà col rilascio di tre compilation che vivranno sulle piattaforme streaming Spotify, Apple Music e Deezer. Il titolo scelto è In The Absence Thereof...

Fin dalla prima compilation non sono mancate le sorprese e non è mancata neanche la passione di Yorke per la musica italiana. E se De André potevamo immaginarcelo, prima o poi, in quella di debutto oltre a Thee Oh Sees, Idles, Holly Herndon, Floating Points, Kali Malone, Tindesticks, Little Simz era presente pure la cantautrice siciliana Rosa Balistreri, storica cantautrice e chitarrista, nata a Licata nel 1927 e morta nel 1990, a Palermo. E' stata collaboratrice di Dario Fo. Non dimentichiamo che Thom York ha una fidanzata italiana, l'attrice Dajana Roncione, ed è possibile che sia sta lei a fargli conosce la Balistreri.