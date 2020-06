Il concerto ritrovato di De André e PFM è il vinile più venduto

Riconquista la vetta della classifica dei vinili piu' venduti in Italia nell'ultima settimana secondo i dati forniti dalla FIMI, Fabrizio De Andre' e la PFM con Il

concerto ritrovato, uno degli spettacoli musicali che hanno condizionato intere generazioni di cantautori. Scende al secondo posto la regina del pop contemporaneo Lady Gaga con la sua ultima uscita Chromatica. Tornano sul podio i Pink Floyd

con il capolavoro The Dark Side Of The Moon. New entry direttamente al quarto posto per il vinile di Settebello, ultima fatica discografica del cantautore romano Galeffi, uno dei volti di punta del panorama indie italiano. Altra nuova entrata al quinto posto dove troviamo I mortali, disco inciso a due voci da Colapesce

e Dimartino, i due piu' importanti esponenti dell'indie in salsa siciliana.