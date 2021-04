Radiohead, il live ‘From the Basement’ di Thom Yorke su YouTube

I Radiohead stanno tirando fuori dal cappello tante rarità. Dopo l'annuncio di una nuova serie di concerti in streaming che verranno tratti dagli archivi della band, il gruppo musicale di rock alternativo britannico ci offre un'altra chicca rara: il concerto da solista del frontman Thom Yorke, registrato nel 2005 per il programma di Nigel Godrich intitolato From the Basement.



Quel mitico live era stato scelto come pilota dello show di Godrich, storico collaboratore dei Radiohead. E in quella occasione Thom Yorke aveva fatto sentire per la prima volta le iniziali versioni di alcune canzoni che sarebbero di lì a poco diventate hit dei Radiohead. Da Videotape a Down Is The New Up fino Last Flowers dei Radiohead, senza tralasciare pezzi del suo disco da solista, The Eraser (di cui spicca Analyse, tra gli altri brani), il concerto che il musicista offrì allora e che la band ripropone oggi ingolosisce tutti i fan.