Thom Yorke e Smile: debutto dal vivo di Free in the Knowledge. VIDEO

È stato pubblicato il video ufficiale di Thom Yorke con gli Smile . Il frontman dei Radiohead partecipa alla versione live di Free In The Knowledge alla Royal Albert Hall. Ad ottobre l’artista è stato protagonista del suo unico concerto post COVID a Londra, come parte dell'evento Letters Live. La canzone Free In The Knowledge era trapelata sui social come estratto delle prove degli Smile, ma non era stata ancora pubblicata una versione ufficiale. Thom Yorke ha dedicato la canzone ai suoi colleghi musicisti britannici e ha preso in giro la famigerata richiesta di Rishi Sunak (Cancelliere dello Scacchiere nel secondo governo Johnson). Il politico aveva ironizzato sulla situazione invitando gli artisti a riqualificarsi in altre discipline durante la pandemia.

Al pubblico presente Thom Yorke ha detto: “Sono un musicista britannico, e durante la pandemia mi sono sentito dire - così come è successo a tutti gli altri musicisti britannici - che avrei dovuto prendere in considerazione l’idea di riqualificarmi . Poi alla fine, quando abbiamo mollato, ci hanno detto che non avevamo più bisogno di andare in tour in Europa, giusto? Quindi credo di essere una razza in estinzione. Voglio dedicare questa canzone che ho scritto in quel periodo con la mia nuova band, gli Smile, a tutti i miei compagni musicisti britannici. Si intitola Free in the Knowledge”.

Chi sono gli Smile

approfondimento

Radiohead, il live ‘From the Basement’ di Thom Yorke su YouTube

Gli Smile sono Thom Yorke, Jonny Greenwood, già membro dei Radiohead, e Tom Skinner già batterista dei Sons of Kemet. Il gruppo è stato presentato per la prima volta all'evento live streaming di Glastonbury di quest'anno a maggio eseguendo - tra gli altri brani - Skating on the Surface, You Will Never Work in Television Again, Panavision e Just Eyes and Mouth. Free in the Knowledge è stata proposta invece dal gruppo lo scorso 2 dicembre in una versione dal vivo in studio nel corso di una diretta sul canale Instagram ufficiale della formazione. In una recente intervista Greenwood ha rivelato: "The Smile è nato dal semplice desiderio di lavorare sulla musica con Thom in isolamento. Non abbiamo avuto molto tempo, ma volevamo solo finire alcune canzoni insieme. È stato un vero stop-start, ma mi è sembrato un modo felice di fare musica".

I Radiohead, nel frattempo, hanno recentemente ripubblicato Kid A e Amnesiac insieme come raccolta congiunta per celebrare i 20 anni dell'album, insieme a un album intitolato Kid A Mnesia, composto da materiale inedito tagliato durante le sessioni di registrazione dei due album.