Thom Yorke firma la colonna sonora di "Confidenza’"di Daniele Luchetti

Thom Yorke ama particolarmente l'Italia, ormai questa cosa è assodata.

Innanzitutto perché, come è noto, il musicista inglese, frontman dei Radiohead e dell'altra sua band The Smile, è sposato con l’attrice italiana Dajana Roncione.

Ma poi anche perché sta continuando a prediligere un rapporto speciale con l'Italia, pure dal punto di vista professionale.



Dopo il sodalizio con Luca Guadagnino per la colonna sonora del suo film Suspiria, adesso l'artista britannico è pronto a collaborare con un altro regista italiano: Daniele Luchetti, della cui ultima pellicola (intitolata Confidenza) Yorke firmerà la colonna sonora.

La notizia arriva dallo stesso Thom Yorke, il quale ha annunciato sui suoi profili social che si occuperà lui della soundtrack del nuovo film di Luchetti.



Nelle scorse ore il leader dei Radiohead ha condiviso in rete la locandina del film, in cui si vede campeggiare come primissima informazione (ancor prima di quella relativa al soggetto e alla sceneggiatura) proprio la frase “musiche e brani originali” sotto cui appare il nome di Thom Yorke.



Potete guardare il poster della pellicola Confidenza di Daniele Luchetti in fondo a questo articolo, dove troverete proprio il contenuto pubblicato da Thom Yorke sul suo profilo di X (ex Twitter. Probabilmente anche tra 10 anni lo sottolineeremo che X è l’ex Twitter, per la “non gioia” di Elon Musk…)