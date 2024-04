Thom Yorke, in uscita la colonna sonora del film Confidenza

Approfondimenti

Frontman di una delle band più iconiche degli anni Novanta, pittore e attivista, è nato il 7 ottobre 1968 a Wellingborough, in Inghilterra. Ha conosciuto gli altri membri del gruppo in una scuola di Abingdon e la formazione non è mai cambiata, mentre il nome sì. Ha raccontato che tra gli artisti che per primi lo hanno ispirato ci sono Brian May e Siouxsie Sioux. Si è dedicato anche alla carriera solista e a gruppi paralleli. Ecco un po’ di curiosità per celebrare il suo compleanno