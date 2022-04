Thom Yorke e Jonny Greenwood: titolo e data d'uscita del primo album

I due musicisti, ex Radiohead, si ritrovano al timone del collettivo The Smile pronto a debuttare con il suo primo album in studio. Il nuovo lavoro di Thom Yorke e Jonny Greenwood si chiama A Light for Attracting Attention e arriverà sulle piattaforme digitali e nei negozi di dischi il 13 maggio Condividi

L’annuncio di una nuova band “in città” era arrivato prontamente lo scorso maggio 2021, quando Thom Yorke dei Radiohead aveva raccontato al pubblico internazionale e dei social l’arrivo del nuovo gruppo The Smile, che avrebbe dovuto esibirsi al Live at Worth Farm 2021, nonché evento in streaming in sostituzione del Festival di Glastonbury, cancellato a causa della pandemia. Ora il collettivo, che include anche Jonny Greenwood, il batterista Tom Skinner (dei Sons of Kemet) e il produttore Nigel Godrich, ha annunciato l’uscita del suo primo album. Si chiamerà A Light for Attracting Attention e arriverà su tutte le piattaforme digitali per l’ascolto in streaming e nei negozi di dischi a partire dal prossimo 13 maggio. Ecco tutto quello che sappiamo sul primo album di Thom Yorke e Jonny Greenwood.

A Light for Attracting Attention, primo album dei The Smile con Thom Yorke e Jonny Greenwood approfondimento Thom Yorke e Smile: debutto dal vivo di Free in the Knowledge. VIDEO I due ex Radiohead tornano ufficialmente insieme in un’altra band. Stiamo parlando di Thom Yorke e Jonny Greenwood al comando del collettivo The Smile, il gruppo alternative-rock e dal sapore post-punk, nato nel 2020 e debuttato sulle scene con la partecipazione allo spettacolo streaming Live at Worth Farm per il Glastonbury Festival. Sodalizio che diventa a tutti gli effetti ufficiale dopo che la band ha annunciato nelle ultime ore alla stampa e sui profili social, il tanto atteso primo album. A Light for Attracting Attention, questo il titolo, è atteso alla release il prossimo venerdì 13 maggio, preceduto dalla pubblicazione dei singoli You Will Never Work in Television Again e dal nuovissimo Free in the Knowledge che Thom Yorke ha già avuto l’occasione di suonare live alla Royal Albert Hall di Londra, in un video diretto da Leo Leigh.

FOTOGALLERY Ig @real_brown | Ig @ramazzotti_eros Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Tutti gli album in uscita nel 2022 L’anno sta per finire ed è tempo di bilanci. Ma è anche l’ora di guardare al futuro – in questo caso della musica – e scoprire quali saranno gli artisti che ci terranno compagnia per il 2022. Ecco tutti gli album più attesi a livello nazionale e internazionale. Si va da grandi ritorni, come quello di Laura Pausini, Cesare Cremonini o ancora Stromae e Placebo, fino a grandi debutti come Mara Sattei e il primo progetto da solista di Tommaso Paradiso. Poi ci saranno anche gli album dei Big di Sanremo Sarà una lista in continuo aggiornamento, quella dei migliori progetti discografici in uscita nel 2022. Gli artisti protagonisti hanno infatti svelato quelli che saranno i loro lavori in arrivo nei primi mesi dell’anno, ma siamo sicuri che anche la prossima primavera, l’estate e persino l’autunno, saranno ricchi di sorprese e di tanta musica. Ecco i migliori album in uscita. Neanche il tempo di finire questo periodo di Feste e il 7 gennaio 2022 sarà già tempo di grandi debutti. Arriva “X2” il tanto atteso debut album del producer Sick Luke. In attesa di calcare per la prima volta il palco dell’Ariston, accompagnata da Donatella Rettore, Ditonellapiaga debutterà il 14 gennaio 2022 con il suo primo album dal titolo “Camouflage”.

Tracklist e collaborazioni nel nuovo disco di Thom Yorke e Jonny Greenwood approfondimento Thom Yorke, 10 curiosità sul frontman dei Radiohead I The Smile di Thom Yorke, Jonny Greenwood, Tom Skinner e Nigel Godrich scelgono così di debuttare con un disco - A Light for Attracting Attention - che è un ricco assaggio dell’immaginario della band tra un sound alternative-rock e post-punk. Saranno ben 13 le canzoni presenti nella tracklist, prodotta e mixata da Godrich con l’aiuto di Bob Ludwig e anticipata dall’uscita dei due singoli già editi You Will Never Work in Television Again e Free in the Knowledge. Nonostante non si conoscano ancora se e quali saranno le collaborazioni presenti nel disco, è nota la sua cover che sembra riprendere in disegni astratti le meraviglie della natura, con tanto di nome della band e titolo del disco a campeggiare al centro e in bella vista. Nel primo progetto discografico dei The Smile, anche la musica degli archi della London Contemporary Orchestra e una sezione di ottoni jazz. Ecco la tracklist ufficiale di A Light for Attracting Attention di Thom Yorke e Jonny Greenwood: The Same The Opposite You Will Never Work in Television Again Pana-vision The Smoke Speech Bubbles Thin Thing Open The Floodgates Free In The Knowledge A Hairdryer Waving A White Flag We Don’t Know What Tomorrow Brings Skrting On The Surface