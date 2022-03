Peaky Blinders, Thom Yorke ha scritto il brano 5.17

Pubblicata a sorpresa il 13 marzo, il nuovo singolo di Thom Yorke , 5.17, non è l’unico brano composto dal leader dei Radiohead per gli episodi finali della fortunata serie tv inglese, stando a quanto riportato su Apple Music. Il secondo brano è atteso per il prossimo 3 aprile e dovrebbe avere il titolo di That’s how horses are. Durante un’intervista rilasciata al New Musical Express, Anthony Byrne aveva annunciato i contributi alla colonna sonora della serie firmata Steven Knight da parte di Thom Yorke e Jonny Greenwood : “Sono al settimo cielo per tutto questo. La musica è sempre stata molto importante, ed ero davvero entusiasta di avere una colonna sonora drammatica”. La sesta e ultima stagione di Peaky Blinders è già in onda sulla britannica BBC e il 10 giugno approderà su Netflix, Sky Q e Now Smart Stick , per il pubblico italiano. Una sesta stagione in cui mancherà Helen McCrory, interprete di zia Polly, scomparsa nell’aprile 2021. “Penso che si tratti del culmine della serie e speriamo migliori partendo dalla precedente stagione e sia il più possibile ricca e profonda. Penso che i fan saranno soddisfatti! Penso che l’intera stagione sia realmente un tributo per Helen e un modo per onorarla” aveva commentato Cillian Murphy , protagonista e produttore della serie. Inoltre, per tutti gli appassionati delle vicende di Thomas Shelby, il 27 maggio verrà pubblicata l’intera colonna sonora della serie tv in vinile .

Thom Yorke, Jonny Greenwood e una nuova band

Il polistrumentista Jonny Greenwood non è nuovo alle collaborazioni con Thom Yorke. A maggio 2021 infatti i due hanno annunciato la nascita di una nuova band, gli Smile. A far parte del progetto sono lo stesso Thom Yorke, Jonny Greenwood, il batterista dei Sons of Kemet, Tom Skinner, e il produttore Nigel Godrich. La nuova formazione è stata annunciata dallo stesso Yorke poche ore prima del debutto sul palco di Live at Worth Farm, l’evento in streaming del festival di Glastonbury, dove hanno anche suonato nella loro prima esibizione sul palco. “Siamo onorati che Thom e Jonny abbiano scelto il nostro livestream per presentare il loro nuovo progetto” aveva detto Emily Eavis di Glastonbury. “La loro esibizione sarà un momento storico per Glastonbury, che trasmetteremo in tutto il mondo” aveva concluso. La band ha continuato a lavorare a nuovi pezzi durante tutto il 2021: ne è un esempio il brano Free in the Knowledge, suonato da Yorke alla Royal Albert Hall di Londra, ospite di Letters Live, a cui in passato hanno partecipato altri musicisti, da Nick Cave e Florence Welch. Gli ultimi brani pubblicati in ordine di tempo sono You Will Never Work In Television Again e The Smoke e confermano la vivacità artistica e creativa del progetto musicale.