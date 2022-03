Peaky Blinders 6, svelata la data d’uscita in Italia

C’è finalmente una data d’uscita in Italia per la sesta stagione di Peaky Blinders, la serie tv inglese ambientata nella Birmingham di inizio XX Secolo, che racconta la saga familiare degli Shelby. L’ultimo attesissimo atto, attualmente in onda nel Regno Unito, arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) a partire dal 10 giugno. Già annunciato invece un film che arriverà nel 2023, mentre sono in lavorazione altri progetti collegati allo stesso universo narrativo.

Sarà una sesta stagione che dovrà necessariamente fare a meno di Helen McCrory, interprete di Polly, zia del protagonista Thomas Shelby, scomparsa nell’aprile del 2021 ( LE SUE FOTO ). “Penso che si tratti del culmine della serie e speriamo migliori partendo dalla precedente stagione e sia il più possibile ricca e profonda – ha commentato Cillian Murphy, attore protagonista e produttore della serie -. Penso che i fan saranno soddisfatti! Penso che l’intera stagione sia realmente un tributo per Helen e un modo per onorarla”.

IL RICORDO DI CILLIAN MURPHY

Sull’attrice scomparsa, Murphy ha voluto aggiungere: “La sua presenza e quella del suo personaggio si sentono davvero ancora molto nella serie, influenzando il percorso di Tommy nella stagione. Sarà diversa senza di lei. Semplicemente non sarà lo stesso. Ho parlato spesso di quanto fosse fenomenale come attrice e come persona, è un’enorme perdita per l’intera comunità degli attori e non solo per il nostro show. I miei pensieri sono sempre rivolti a Damian Lewis e ai suoi figli. Spero solo che lo show sia all’altezza del suo ricordo e al nostro ricordo di lei”.