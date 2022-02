Peaky Blinders 6, Cillian Murphy parla dell'ultima stagione

L'attore irlandese ha raccontato in un'intervista le emozioni dell'addio alla serie in cui ha lavorato per un decennio interpretando l'amatissimo personaggio di Tommy Shelby Condividi

La fine di Peaky Blinders è una realtà difficile da digerire, per i fan quanto per i protagonisti. L'ultimo a confermarlo è Cillian Murphy, l'interprete di Tommy Shelby sul piccolo schermo. L'attore irlandese, recentemente protagonista di un'intervista esclusiva sul Guardian, ha parlato di come si sente alla vigilia della messa in onda della stagione con cui si concluderà lo show televisivo in onda con successo dal 2013. Lo show riprenderà su BBC One il prossimo 27 febbraio; in Italia non c'è ancora una data di uscita.

“È la fine di una grande avventura” approfondimento Peaky Blinders 6, svelata la data di uscita dell'ultima stagione Dieci anni su un set non sono pochi e le ultime dichiarazioni di Cillian Murphy, interrogato sulla fine dell'avventura Peaky Blinders, confermano quanto sarà dura per il quarantacinquenne interprete di Douglas, svestire i panni di un personaggio amato come Tommy Shelby.

L'attore, che rivedremo nella sesta ed ultima stagione dello show creato da Steven Knight, afferma di non aver ancora realizzato che questa sia davvero la fine. “È strano parlarne. Non l'ho ancora metabolizzato”, esordisce Murphy. “Magari quando sarà finita riuscirò ad avere una prospettiva più chiara. È la fine di dieci anni della mia vita, di una grande avventura con molti colleghi e con persone alle quali mi sento molto vicino". Murphy, notoriamente riservatissimo nonché uno dei volti di Hollywood di cui si sente parlare solo per il proprio talento, tradisce un po' di malinconia nel parlare del suo lavoro in una serie che è diventata un prodotto di culto all'interno della cultura britannica e non solo. Peaky Blinders non è stata solo l'occasione per consolidare la sua fama di attore presso il grande pubblico: grazie allo show, Murphy ha potuto stringere dei legami davvero speciali, come quello con la collega Helen McCrory, scomparsa lo scorso aprile a cinquantadue anni per cancro, poco prima dell'inizio delle riprese dell'ultima stagione.

Prossimamente al cinema con Christopher Nolan approfondimento Peaky Blinders, inizieranno nel 2023 le riprese del film conclusivo Ma per un attore come Cillian Murphy, la cui carriera ricchissima stupisce data la sua giovane età, non ci sarà tempo per intristirsi sulla fine di un progetto che pure lo ha impegnato per dieci anni: il futuro dell'interprete irlandese è già programmato e l'intervista prosegue con qualche parola sulle prossime produzioni che lo vedranno protagonista, una su tutte, Oppenheimer di Christopher Nolan, regista con cui ha lavorato già altre volte e al quale non direbbe mai di no. Nella pellicola, la cui uscita è fissata per il 2023, Murphy sarà il padre della bomba atomica, un ruolo per il quale si sta preparando moltissimo, anche con letture specialistiche sul lavoro del fisico.